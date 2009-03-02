عابدینی، جلالی، حنطه و اکبرپور به کمیته انضباطی احضار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کرد در پی حوادث دیدار تیم های ابومسلم و داماش گیلان، امیر عابدینی مدیرعامل باشگاه داماش به دلیل رعایت نکردن مفاده ماده 47 آئین نامه انضباطی مبنی برمصاحبه تحریک کننده و تشویش اذهان عمومی می بایست ساعت 15 روز شنبه 17 اسفند درکمیته انضباطی حاضر شود.

همچنین علی حنطه سرمربی تیم فوتبال ابومسلم نیز به دلیل جنجال و اعتراض به داور در دیدار با داماش ساعت 30/16 روز شنبه 17 اسفند باید در کمیته انضباطی حضور یابد.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از احضار امیر قلعه نویی به دلیل اظهارات خود به کمیته انضباطی ، سیاوش اکبرپور مهاجم این تیم را نیز به دلیل مصاحبه و تشویش اذهان عمومی پس از دیدار با پیکان به کمیته انضباطی احضارکرد . اکبرپور می بایست ساعت 16 روز دوشنبه 19 اسفند در کمیته انضباطی حاضر شود.

کمیته انضباطی پس از تعویق جلسه رسیدگی به پرونده مجید جلالی سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان، ساعت 30/16 روز دوشنبه 19 اسفند را برای رسیدگی به پرونده این مربی تعیین کرد. علت احضار مجید جلالی رعایت نکردن مفاد ماده 47 آئین نامه انضباطی و انجام مصاحبه جنجالی عنوان شده است.