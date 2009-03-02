آمار دقیقی از دست اندرکاران فرش در کشور وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، رحیم همایی ظهر امروز در دومین جشنواره فرش دستباف لرستان با عنوان "گره زرین" اظهار داشت: تنها یک آمار تقریبی مربوط به سال 73 در دست است که بر اساس این آمار در کشور ایران بالغ بر هفت میلیون نفر از طریق صنعت فرش ارتزاق می کنند.

وی با اشاره به اینکه این تعداد شاغل در صنعت فرش مربوط به همه حرفه های مرتبط با فرش است، افزود: هم اکنون بیش از 23 حرفه جانبی مرتبط با فرش از جمله بافندگی، نخ ریزی، نخ فروشی، رنگرزی و غیره در کشور وجود دارد.

وی با تاکید بر ضرورت تهیه آماری دقیق از شاغلان بخش فرش، خاطر نشان کرد: آمار موجود "دست کم" تعداد افرادی است که در صنعت فرش مشغول به فعالیت اند.

نقشه فرش لرستان تهیه می شود

قائم مقام شرکت سهامی فرش ایران با تاکید بر اینکه حرکت خوبی در صنعت فرش لرستان آغاز شده است، بیان داشت: در حال حاضر مرکز ملی فرش به عنوان سیاستگذار صنعت فرش و شرکت سهامی فرش ایران به عنوان دست اندرکار اجرایی و تولید فرش در لرستان دارای تفاهم و انسجام خوبی هستند.

همایی با اشاره به اینکه ایران تنها کشوری است که فرش در فرهنگ آن ریشه دارد، بیان داشت: دیگران هنر فرش بافتن را از ملت ما آموختند.

وی با اشاره به پیشینه فرش لرستان، عنوان کرد: "گبه لری" لرستان که یک نوع فرش درشت باف و ذهنی باف بوده، از گذشته های دور تاکنون معروفیت خاص خود را داشته است.

قائم مقام شرکت سهامی فرش ایران با بیان اینکه فرش لرستان امروز از 20 رج به 50 رج رسیده است، افزود: اگر وضعیت ارتقا کیفی فرش لرستان استمرار داشته باشد اشتغالزایی خوبی برای این استان به همراه خواهد داشت.

همایی ضمن تاکید بر آمادگی شرکت سهامی فرش برای احداث نمایشگاه فرش در لرستان، بیان داشت: همچنین در زمینه احیا نقشه فرش لرستان نیز این شرکت آمادگی دارد با اعزام طراح به لرستان و با استفاده از آثار باستانی موجود در این استان نقشه فرش لرستان را تهیه کند.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از نمادهای لرستان در نقشه فرش این استان، افزود: در حال حاضر نقشه فرشی که در لرستان بافته می شود مربوط به دیگر استانهای کشور است.