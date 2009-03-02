23 هکتار زمین برای مسکن مهر گلستان آماده سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمود زاده افزود: در شهرهای کلاله 5.5 هکتار ، کردکوی 4.5 هکتار، گنبدکاوس 10.5 هکتار و بندرترکمن 3 هکتار عملیات اجرایی آماده سازی این پروژه دردهه مبارک فجر آغاز شده است.

وی اظهار داشت: همچنین نقشه های شهر گرگان، بندرگز، علی آباد و آزادشهر تهیه و آماده تصویب در کارگروه است.

به گفته محمودزاده، تمامی فرمانداران موظفند ظرف دو هفته آینده نسبت به بررسی و حل مشکلات اقدام و نتیجه را اعلام کنند.

استاندار گلستان بیان داشت: هرچه سریعتر قبل از اخذ مجوزهای لازم از شهرداریها اقدام به کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی شروع شود و بانکها موظفند با همکاری تعاون، تسهیلات اولیه برای اجرای این پروژه را در اختیار قرار دهند.

وی عنوان کرد: تاکنون یکهزار و 900 میلیارد ریال برای تهیه زمین و ساخت مسکن مهر در استان هزینه شده است و 40 میلیارد ریال تسهیلات ویژه تعاونی در 9 شهر استان در نظر گرفته شده است.

به گفته محمود زاده در شهرهای کردکوی، کلاله، گنبد و مراوه تپه اتحادیه مسکن مهر به بانکهای عامل برای دریافت تسهیلات آماده سازی معرفی شدند و بانکها نیز برای ارائه تسهیلات اعلام آمادگی کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: در 9 شهر استان اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال برای تعاونی تسهیلات ویژه در نظر گر فته شده است.



حدود 70 هزار نفر برای دریافت مسکن مهر در گلستان ثبت نام کردند.



