عرضه نفت خام ایران در بورس سن پترزبورگ

به گزارش خبرنگار مهر، "سرگئی اشماتکو" دقایقی قبل در نشستی مطبوعاتی در تهران با بیان اینکه نفت خام ایران از این پتانسیل برخوردار است که در بورس بین المللی کشور روسیه عرصه شود، گفت: در این رابطه پیشنهاد خود را به وزارت نفت ایران ارائه کرده و غلامحسین نوذری گفته است که ایران این پیشنهاد را مورد بررسی قرارد خواهد داد.

وی با تاکید بر این موضوع که در شرایط فعلی بازار کشورهای عمده تولید کننده نفت دنیا در صدد متنوع سازی شاخصها و ارزهای فروش نفت خام خود هستند، تصریح کرد: همچنین در مذاکراتی که با وزیر نفت ایران داشته ایم پیشنهاد تشکیل یک کارگروه مشترک اجرایی انرژی بین روسیه و ایران را ارائه کرده ایم.

وزیر انرژی روسیه هدف از سفر خود به تهران را پیگیری مذاکرات قبلی عنوان کرد و افزود: همچنین به مقامات ایرانی پیشنهاد ایجاد یک بورس مشترک نفتی در سطح منطقه را مطرح کرده ایم.

مشروح کامل گفتگوهای خبرنگاران با وزیر نفت ایران و انرژی روسیه تا دقایقی دیگر ارسال می شود.