دولت تشکیل کارگروه حمایت از تولید را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان روز دوشنبه در مراسم بهره برداری از مرحله دوم طرح توسعه کارخانه فولاد خوزستان که با حضور پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری انجام شد، افزود: این کارگروه با بررسی روند تولید کشور، هرگونه تصمیم لازم را در اسرع وقت اتخاذ خواهد کرد.

وزیر صنایع و معادن با تمجید از متخصصان داخلی در راه اندازی این خط تولید پیش از زمان پیش بینی شده گفت: با افزایش تولید و با تکیه بر مدیریت توانمند داخلی می توان خسارات احتمالی وارده ناشی از بحران اقتصادی جهانی بویژه در غرب را بر اقتصاد داخلی به حداقل رساند.

وی افزود: در حالی که شرکتهای عمده خودروسازی و فولاد جهان در اثر تاثیر بحران اقتصادی غرب ورشکسته شده اند اما در ایران شاهد رشد 19 درصدی در زمینه تولید فولاد خام هستیم.

محرابیان گفت: اقدامات شرکت فولاد خوزستان و فولاد مبارکه در دستیابی به رکورد جدید تولید طی ماههای دی و بهمن امسال در حالی که چهارمین تولیدکننده فولاد جهان بر اثر بحران غرب دچار ورشکستگی شد، مایه افتخار و مبا هات است.

وزیر صنایع و معادن با اشاره به اینکه هم اینک رشد تولید در اکثر حوزه های تولید کشور قابل مشاهده است، افزود: دو خودروساز بزرگ کشور نیز در دو ماه گذشته در حالی که اکثر شرکتهای بزرگ خودرو سازی جهان ورشکسته شدند، رشد تولید داشتند.

محرابیان باشاره به دستور رئیس جمهوری مبنی بر استخدام کارگران پیمانی خطوط تولید در صنایع کشور گفت: بزودی بخشنامه ای مبنی بر اجرای این دستور به واحدهای ذیربط ابلاغ و پس از طی مراحل قانونی در جهت تبدیل وضعیت کاری آنان اقدام خواهد شد.

با اجرای مرحله دوم افزایش 800 هزار تنی کارخانه فولاد خوزستان با سرمایه گذاری 2 هزار و 400 میلیارد ریال، زمنیه اشتغال برای یک هزار نفر در این استان مهیا شده است.

با بهره برداری از این طرح، بیش از 33 درصد به ظرفیت تولید کارخانه فولاد خوزستان و هشت درصد به ظرفیت کل تولید فولاد کشور افزوده خواهد شد.