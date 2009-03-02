توسعه خدمات شهری محمدشهر بسیار ضروری است

کریم کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: از آنجایی که این منطقه طی سال‌های گذشته به صورت روستا بوده و هم اکنون با توجه به توسعه و وسعت به شهر تبدیل شده است، باید امکانات و خدمات آن نیز متناسب با فضاهای شهری باشد.

این مسئول خاطرنشان کرد: عدم تناسب امکانات در این منطقه می‌تواند مشکلات و معضلاتی را برای شهروندان و مسئولان به وجود آورد که رفع ریشه ‌ای این معضلات نیازمند توجه بیشتر مسئولان است.

کرمی عنوان کرد: در این راستا با راه‌ اندازی مکان‌ هایی عمومی از قبیل کتابخانه، فرهنگسرا، پارکینگ و پارک‌ ها‌ می ‌توان گام‌ های اساسی را برای توسعه امکانات شهری در این منطقه انجام داد.

وی در ادامه با اشاره به راه ‌اندازی بوستانی در محمد شهر ادامه داد: به منظور توسعه فضاهای سبز این بوستان با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال در 15 هکتار به فضاهای سبز این منطقه افزوده شده است.

شهردار محمد شهر به اجرای طرح استقبال از نوروز اشاره کرد و افزود: در اجرای این طرح که تا پایان اسفند ماه ادامه دارد، مسیرهای ورودی و خروجی شهر، جداول وآسفالت خیابان ها بهسازی شده و گلکاری، رنگ آمیزی جدول ها و شست و شوی معابر از دیگرموارد این طرح است که به صورت ویژه در محمدشهر اجرا می شود و امید می رود این پاکیزگی تا آخر سال با همکاری شهروندان باقی بماند.

این مسئول خاطرنشان کرد: دراجرای این طرح نخاله های ساختمانی، وسایل مستهلک فرسوده و موانع تردد عابران جمع آوری می شوند و 50 تیم خدماتی از معاونت خدمات شهر، عمرانی و آتش نشانی در اجرای این طرح فعالیت دارند.

شهر 200 هزار نفری محمدشهر از شهرهای اقماری کلانشهر کرج است و در فاصله 20 کیلومتری جنوب شرق این شهرستان واقع شده است.