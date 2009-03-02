تکنوازی تار ایمان وزیری منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، دربخش ماهور این آلبوم،پس از مقدمه،برداشت و چهارمضراب،آواز و داد،فیلی،چهارمضراب ماهورصغیرومجلس افروز،نیشابورک وفرود ،دلکش و...آمده است.
در آواز بیات ترک مقدمه،تصنیف یحیی زرین پنجه و بهار،زنگ شتر،مثنوی و رنگ اجرا شده و در دستگاه سه گاه نیز مقدمه،ضربی و رنگ ارائه شده است.
ایمان وزیرى (متولد ۱۳۴۹) تحصیلات موسیقى خود را در ایران و آلمان انجام داده است. او از نوجوانى نواختن تار را نزد فریدون حافظى آغاز کرد و اصول شیوهاى را که بعدها تحت عنوان شیریننوازى معروف شد نزد ایشان آموخت.
استاد مستمر او در تار اسداللَّه حجازى بود. موضوع دوره طولانى آموزش او نزد دکتر حجازى ردیف ضربىهاى قدیمى و سبک تارنوازى استاد علىاکبرخان شهنازى بود.
او آموختن ردیف را نزد دکتر داریوش صفوت پى گرفت. دکتر صفوت همچنین بر روند آموزش موسیقى او نظارت و بر شیوهى نگرش او به موسیقى تأثیر عمیقى گذاشت.ضبط چند آلبوم بهعنوان آهنگساز و نوازندهى تار، اجرا بهعنوان تکنواز در کنسرتهاى متعدد و نوشتن موسیقى براى چند فیلم کارنامهى او را در سالهاى گذشته تشکیل مىدهند.پیانو کوارتت موسیقى مجلسى(آهنگسازى براى سازهاى غربى)،تکنوازى تار و آلبومِ سادگى از جمله کارهاى منتشرشدهى او هستند
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