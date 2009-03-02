تکنوازی تار ایمان وزیری منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، دربخش ماهور این آلبوم،پس از مقدمه،برداشت و چهارمضراب،آواز و داد،فیلی،چهارمضراب ماهورصغیرومجلس افروز،نیشابورک وفرود ،دلکش و...آمده است.

در آواز بیات ترک مقدمه،تصنیف یحیی زرین پنجه و بهار،زنگ شتر،مثنوی و رنگ اجرا شده و در دستگاه سه گاه نیز مقدمه،ضربی و رنگ ارائه شده است.

ایمان وزیرى (متولد ۱۳۴۹) تحصیلات موسیقى خود را در ایران و آلمان انجام داده است. او از نوجوانى نواختن تار را نزد فریدون حافظى آغاز کرد و اصول شیوه‏اى را که بعدها تحت عنوان شیرین‏نوازى معروف شد نزد ایشان آموخت.

استاد مستمر او در تار اسداللَّه حجازى بود. موضوع دوره‏ طولانى آموزش او نزد دکتر حجازى ردیف ضربى‏هاى قدیمى و سبک تارنوازى استاد على‏اکبرخان شهنازى بود.



او آموختن ردیف را نزد دکتر داریوش صفوت پى گرفت. دکتر صفوت همچنین بر روند آموزش موسیقى او نظارت و بر شیوه‏ى نگرش او به موسیقى تأثیر عمیقى گذاشت.ضبط چند آلبوم به‏عنوان آهنگساز و نوازنده‏ى تار، اجرا به‏عنوان تکنواز در کنسرت‏هاى متعدد و نوشتن موسیقى براى چند فیلم کارنامه‏ى او را در سال‏هاى گذشته تشکیل مى‏دهند.پیانو کوارتت موسیقى مجلسى(آهنگسازى براى سازهاى غربى)،تکنوازى تار و آلبومِ سادگى از جمله کارهاى منتشرشده‏ى او هستند



