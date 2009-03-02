شاخص رقابت صنعتی ایران در جهان 13 پله بالا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گزارش یونیدو ، رتبه ایران از لحاظ شاخص رقابت صنعتی که در سال 2000 میلادی 98 بود، در سال 2005 به 85 بهبود یافت.

بر اساس این گزارش، کشور ایران با 13 رتبه ارتقا در رده بندی شاخص صنعتی ، ویتنام با 10 ، سوریه با 10 و لبنان با 10 رتبه، رشد قابل قبولی داشته اند.

در این گزارش تصریح شده است :همچنین ایران از نظر شاخص رقابت صنعتی در بین کشورهای خاورمیانه توانست با کسب رتبه 85 جهانی بعد از ترکیه، تونس، اردن، مراکش، لبنان، عربستان و مصر ، در رده هشتم قرار بگیرد.

بعد از ایران ، کشورهای کویت ، سوریه ، عمان و الجزایر در بین کشورهای خاورمیانه به رتبه های نهم تا دوازدهم دست یافتند. بر این اساس کشور آسیایی سنگاپور بالاترین شاخص و کشور آفریقایی اتیوپی کمترین شاخص رقابت صنعتی را از آن خود کردند و کشورهای ایرلند و ژاپن به رتبه های دوم و سوم دست یافتند.

