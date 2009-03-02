کرج با 16 چالش بهداشت محیطی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مقصود جعفری نیا عصر امروز در کارگروه سلامت و امنیت غذایی اظهار داشت: در حال حاضر شهرستان کرج با 16 نوع چالش بهداشت محیطی مواجه است که عرضه مواد دخانی نظیر سیگار و قلیان، آلودگی هوا و فعالیت دوره گردها در روز بازارها از جمله این مشکلات محسوب می شود.

این مسئول افزود: بهداشت محیط مرکز بهداشت کرج در حال حاضر طرح های ویژه را به منظور رفع این چالش ها در نظر گرفته که اجرای موفقیت آمیز آنها نیاز به همکاری بیش از پیش سایر دستگاه های اجرایی است.

وی خاطرنشان کرد: انتقال دامداری ها به خارج از بافت مسکونی، رفع نواقص سیستم آبرسانی روستایی، قطع آبیاری سبزی ها با فاضلاب خام، حذف جوش شیرین از نان سنتی و جلوگیری از عرضه پرنده زنده در بافت شهری از مهمترین برنامه های بهداشت محیط این شهرستان است.

جعفری نیا گفت: دراین راستا مرکز بهداشت با همکاری دستگاه های اجرایی از آمادگی لازم برای اجرای طرح های ویژه بهداشتی برای رفع این مشکلات درسال آینده برخورداراست.

وی افزود: ارزیابی وضعیت درمان شهرستان کرج و ارائه راهکارهای مناسب عملی برای بهبود وضعیت کیفی و کمی درمان و بهداشت از وظایف اصلی این کارگروه اعلام کرد.



