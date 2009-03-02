درخواست از فعالان سیاسی و فرهنگی برای پاسداشت ساحت اخلاق و فرهنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل بیانیه دفتر رئیس جمهوری به این شرح است: ملت شریف و بزرگوار ایران عزیز با گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، هر روز برگی زرین بر دفتر پرافتخار عزت و لیاقت خود می افزاید. این ملت نستوه و پرتلاش در آستانه دهه چهارم انقلاب با چابکی و مهارت تمام در راه پیشرفت و عدالت و تقویت و تحکیم ارزش‌های دینی و معنوی به پیش می‌رود و قله‌های ترقی و تعالی را یکی پس از دیگری فتح می کند.

در ادامه بیانیه آمده: بی‌تردید اوج جوشش و درخشش فضایل این ملت در کنار پیشرفت‌های خیره‌کننده در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، علمی و فناوری در ساحت فرهنگ و اخلاق متبلور است. پاسداشت این ارزش‌های گرانسنگ که با مجاهدت و پایمردی آحاد مردم عزیز و جانفشانی و ایثار جوانان برومند به دست آمده رسالتی است سترگ که بر دوش همه افراد، گروهها و اصحاب اندیشه و قلم سنگینی می‌کند. به ویژه آنکه این نعمت بزرگ همواره مطمح نظر دشمنان کینه‌توز و ستم‌پیشه ملت ایران و برخی دنباله‌های داخلی آن بوده و هست.

در بخشی دیگر می‌خوانیم: آنها به این نتیجه رسیده‌اند که این "فرهنگ و اخلاق" ملت ماست که حرکت پرشتاب کشور را به سمت پیشرفت و تعالی تضمین کرده است، لذا تلاش می‌کنند با سوء استفاده از آزادی بی‌بدیل موجود، بداخلاقی، درشت‌گویی و تخریب را رواج دهند و فضای اخلاقی و اعتقادی حاکم بر جامعه را متشنج کنند. اگر چه مردم عزیز و بزرگوار ما نیز به خوبی می‌دانند حرکت‌هایی که مغایر با اصول و موازین اخلاقی و آرمانی صورت می‌گیرد به مصلحت و منفعت کشور نیست و خواسته یا ناخواسته اهداف دشمنان را تعقیب می‌کند.

دفتر رئیس جمهوری تاکید کرده است: دولت جمهوری اسلامی ایران بنا به وظیفه ذاتی خود و به نمایندگی از قاطبه مردم عزیز ایران بر خود فرض می‌داند تا همه مساعی خود را در جهت حفظ فضای سالم و اخلاقی جامعه به کار بندد و آن را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد و از همه فعالان و دست‌اندرکاران فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی می‌خواهد تا با حفظ موازین و معیارهای اخلاقی جامعه اسلامی فعالیت کنند و زمینه موضعگیری‌ها و رفتارهای هیجانی و احساسی افراد و گروههای طرفدار خود را که فضای تخریب و بداخلاقی را ایجاد می‌کند و فرصت را برای بددلان و بدخواهان فراهم می‌آورد، برچینند.

در بخش دیگر بیانیه آمده است: از چهره‌های شاخص جریان‌های مختلف سیاسی، مطبوعات و رسانه‌های جمعی توقع می‌رود نسبت به پیشگیری از وقوع مظاهر بی‌مبالاتی و بی‌انضباطی اهتمام ورزند و در بیانات، مقالات، موضعگیری‌ها و هر اظهار نظری رعایت انصاف، مروت و مدارا را بنمایند و از ورود به مجادلات و منازعات بیهوده‌ای که منافی شأن، اخلاق و مرام ملت بزرگوار ایران است پرهیز نمایند.

در ادامه می‌خوانیم: چون همیشه حفظ وحدت و همدلی لازمه پیشرفت و پیروزی و تلاش در جهت تقویت آن از اولویت‌های کاری همه دلسوزان و علاقمندان میهن اسلامی است، لحظه لحظه فرصت‌های الهی را که در اختیار ماست برای کار و تلاش و سازندگی غنیمت بشماریم و اجازه ندهیم تا بداخلاقی و کج‌سلیقگی عده‌ای خاص مانع پراکندن عطر دل‌انگیز مهرورزی و خدمتگزاری صادقانه در فضای پاک و الهی ایران عزیز شود.

دفتر رئیس جمهوری در پایان بیانیه خود آورده است: بی‌شک ملت بزرگ ایران با توفیقات و تاییدات الهی و در ظل عنایات و توجهات حضرت ولی عصر (عج) و با هوشمندی و صلابت مسیر پیشرفت و عدالت را تا فتح همه قله‌های عزت و سرافرازی خواهد پیمود.