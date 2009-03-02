فرهنگ و هنر وامدار آموزه های قرآنی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل امامزاده بعد از ظهر دوشنبه در جمع کارشناسان قرآنی مازندران در ساری افزود: فرهنگ و هنر، اعتبار و مشروعیت خود را وامدار آموزه های قرآنی است و نحوه توسعه و ترویج این امر پر بهجت، در سایه سار الطاف خداوند میسر است.

وی دل نگرانی امام علی(ع) را همواره متوجه مهجوریت و مظلومیت قرآن عنوان کرد و گفت: پیشوای متقیان علی بن ابیطالب(ع)، همواره به حفظ قرآن و تحقق منویات الهی آن سفارش می فرمودند و تنها با قرآن است که می توان در دریای معرفت غور کرد و گوهرهای گرانبهایی بدست آورد.

امامزاده تصریح کرد: اهتمام جدی دولت نهم به قرآن به عنوان یکی از منابع اصلی تغذیه فرهنگی به گونه ای بوده است که بر فرصت های از دست رفته در سالیان گذشته غبطه می خوریم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: ایجاد موسسات قرآنی که در موضوعات قرآنی به فعالیتهای پرشماری اقدام می کنند، خود منشاء خیر و رحمتهای بیکران الهی است و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از این موسسات کمال حمایت های مادی و معنوی را به عمل خواهد آورد.

وی افتخار مازندرانیها را در زمینه ایجاد موسسات قرآنی تا کنون 12 موسسه دارای مجوز ذکر کرد که 11 موسسه دیگر نیز در حال اخذ مجوز هستند و 14 موسسه دیگر نیز مراحل تشکیل پرونده را طی می کنند.

امامزاده بودجه تخصیص یافته برای تجهیزات مورد نیاز موسسات قرآنی مازندران را در سال جاری 50 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: امسال در بخش آموزش و حفظ 6 ساله قرآن مجید ویژه نوجوانان حدود 22 میلیون تومان به 9 موسسه قرآنی پرداخت شد.