به گزارش خبرگزاری مهر، حسن میرزا آقابیک با بیان این مطلب افزود: اینکه عنوان می کنیم بنای ما در جریان میزبانی از بازیها صرفه جویی است، این مساله به معنای پول خرج نکردن نیست، بلکه به معنای درست خرج کردن است. ستاد اجرایی هزینه خوبی برای میزبانی از کشورهای مسلمان در نظر گرفته و در فاصله 7 ماه تا شروع بازیها، تمامی کارها طبق برنامه قبلی در حال انجام است.

وی با اشاره به انتقاد برخی رسانه ها که عنوان می کنند این بار هم شاهد یک مراسم افتتاحیه کسل کننده و تکراری خواهیم بود، تصریح کرد: طی سالهای اخیر چه مسابقاتی در این سطح در کشورمان برگزار شده که مراسم افتتاحیه آن بخواهد تکراری و کسل کننده باشد. ستاد اجرایی بازیها هنوز برنامه اش را برای مراسم افتتاحیه اعلام نکرده و بهتر است دوستانی که نقد می کنند، کمی آستانه تحملشان را بالا ببرند. ما قرار نیست میزبان یک رشته خاص باشیم که مراسم افتتاحیه اش با دیگر مراسم افتتاحیه ای که تاکنون در ایران برگزار شده قابل مقایسه باشد. شرایط برگزاری این مسابقات با دیگر تورنمنت های قبلی متفاوت است. تاخیری هم که برای معرفی کارگردان مراسم افتتاحیه ایجاد شده به این خاطر است که می خواهیم بهترین برنامه را مورد تائید قرار دهیم. واقعیت این است که هیچ کارگردان یا شخصی نمی تواند ادعا کند تا به حال چنین برنامه ای را اجرا کرده که ما بتوانیم بدون درنگ از تجربیاتش استفاده کنیم.

دبیر اجرایی دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، در ادامه از روند آماده سازی 3 شهر میزبان هم ابراز رضایت کرد: برای تجهیز و آماده سازی ورزشگاه ها هم نگرانی خاصی وجود ندارد و پروژه های مهمی همچون محوطه تیراندازی، استخر شنای چند منظوره و مجموعه آفتاب انقلاب و ورزشگاه تختی با سرعت قابل قبولی در حال اجرا است و مطابق با پیش بینی ها به اتمام خواهند رسید.

حسن میرزاآقابیگ در پایان از اینکه عملکرد ستاد اجرایی بازیها بیشتر مورد نقد قرار بگیرد استقبال کرد و افزود: به همه همکاران رسانه ای و حتی هموطنان عزیزم می گویم هر چه بیشتر ما را مورد نقد خود قرار دهند بیشتر خوشحال می شویم، ولی به شرط آنکه ارائه طریق کنند و صرفا به انتقاد کردن نپردازند. ستاد اجرایی بازیها آماده استفاده از هرگونه پیشنهادی برای بهتر برگزار شدن بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی است.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر روز 10 اسفندماه در نقدی از مسئولان ورزش کشور خواسته بود نسبت به برگزاری مطلوب و آبرومند دومین دوره بازیهای کشورهای اسلامی نگران باشند.

