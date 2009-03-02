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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۴۳

داوودی:

رتبه جهانی ایران در تولید فولاد 7 پله ارتقا می یابد

رتبه جهانی ایران در تولید فولاد 7 پله ارتقا می یابد

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه ایران در چهار سال گذشته سهم خود را از تولید جهانی فولاد با رشد 40 درصدی به 07/1 درصد رسانده است، ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک این رقم به 7/1 درصد افزایش یابد که به این ترتیب رتبه ایران از 18 در جهان به 11 ارتقا خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز داوودی امروز در مراسم افتتاح طرح افزایش ظرفیت فولاد خوزستان از 4/2 میلیون تن به 2/3 میلیون تن با اعلام این مطلب گفت: کشور ما ذخایر فراوانی در بخش معدن و منابع زیرزمینی دارد و این منابع می‌تواند پایه حرکت بزرگ صنعت ما باشد و همین امر باعث شده صنعت کشور رشد 2 رقمی داشته باشد.

وی درخصوص فولاد گفت: فولاد زیربنایی‌ترین صنعت کشور است که حمل‌ونقل، ماشین‌آلات، انرژی و بخش‌های بزرگ دیگر به آن وابسته است و دولت به این بخش اهتمام ویژه دارد تا آنجا که وزارت صنایع و معادن قرار است با قدرت، 8 طرح فولادی را دنبال کند.

معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: طرحی را که امروز در فولاد خوزستان شاهد بودیم با جذب 240 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، 33 درصد رشد تولید را در فولاد خوزستان ایجاد می‌کند و تولید این مجتمع را به 2/3 میلیون تن می‌رساند.

وی افزود: این طرح موجب ایجاد اشتغال برای 1000 نفر شده و دولت نهم با توجه به اهمیتی که برای اشتغال قائل است به دنبال حل مشکل کارگران پیمانکاری نیز خواهد رفت.

گفتنی است، با بهره‌برداری از این طرح 8 درصد به ظرفیت تولید فولاد کشور افزوده می شود.

کد مطلب 842214

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