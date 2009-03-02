رتبه جهانی ایران در تولید فولاد 7 پله ارتقا می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز داوودی امروز در مراسم افتتاح طرح افزایش ظرفیت فولاد خوزستان از 4/2 میلیون تن به 2/3 میلیون تن با اعلام این مطلب گفت: کشور ما ذخایر فراوانی در بخش معدن و منابع زیرزمینی دارد و این منابع می‌تواند پایه حرکت بزرگ صنعت ما باشد و همین امر باعث شده صنعت کشور رشد 2 رقمی داشته باشد.

وی درخصوص فولاد گفت: فولاد زیربنایی‌ترین صنعت کشور است که حمل‌ونقل، ماشین‌آلات، انرژی و بخش‌های بزرگ دیگر به آن وابسته است و دولت به این بخش اهتمام ویژه دارد تا آنجا که وزارت صنایع و معادن قرار است با قدرت، 8 طرح فولادی را دنبال کند.

معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: طرحی را که امروز در فولاد خوزستان شاهد بودیم با جذب 240 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، 33 درصد رشد تولید را در فولاد خوزستان ایجاد می‌کند و تولید این مجتمع را به 2/3 میلیون تن می‌رساند.

وی افزود: این طرح موجب ایجاد اشتغال برای 1000 نفر شده و دولت نهم با توجه به اهمیتی که برای اشتغال قائل است به دنبال حل مشکل کارگران پیمانکاری نیز خواهد رفت.

گفتنی است، با بهره‌برداری از این طرح 8 درصد به ظرفیت تولید فولاد کشور افزوده می شود.