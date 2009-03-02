  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۱۸

کارگاه آموزشی مقررات رسانه ای لیگ قهرمانان آسیا برگزار می شود

کارگاه آموزشی مقررات رسانه ای لیگ قهرمانان آسیا برگزار می شود

کارگاه آموزشی تشریح مقررات رسانه ای لیگ قهرمانان آسیا چهارشنبه هفته جاری در محل آکادمی فوتبال برگزار می شود.

به گزارش خبرنگارمهر، دراین کارگاه آموزشی که به توصیه AFC و زیرنظر کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد ، موضوعاتی نظیر "مدیا تریبون" ، "مدیا سنتر" ، "میکس زون"، قواعد حضورخبرنگاران درمحل کنفرانس مطبوعاتی ، انجام مصاحبه مجاز ، تسهیلات و مقررات رسانه ای و ... تشریح خواهد شد. 

کار تشریح موارد مورد اشاره در این کارگاه آموزشی را محمد منصور عظیم زاده و حامد مومنی برعهده دارند. این کارگاه آموزشی ساعت 30/9 الی 30/12 روز چهارشنبه درمحل هتل فوتبال برگزار خواهد شد.    

کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال از تمامی رسانه ها دعوت کرد به منظور مرور دوباره و انجام هماهنگی های لازم پیرامون حضور در نشست های خبری در این کارگاه آموزشی حضور یابند.

کد مطلب 842215

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها