کارگاه آموزشی مقررات رسانه ای لیگ قهرمانان آسیا برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، دراین کارگاه آموزشی که به توصیه AFC و زیرنظر کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد ، موضوعاتی نظیر "مدیا تریبون" ، "مدیا سنتر" ، "میکس زون"، قواعد حضورخبرنگاران درمحل کنفرانس مطبوعاتی ، انجام مصاحبه مجاز ، تسهیلات و مقررات رسانه ای و ... تشریح خواهد شد.

کار تشریح موارد مورد اشاره در این کارگاه آموزشی را محمد منصور عظیم زاده و حامد مومنی برعهده دارند. این کارگاه آموزشی ساعت 30/9 الی 30/12 روز چهارشنبه درمحل هتل فوتبال برگزار خواهد شد.

کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال از تمامی رسانه ها دعوت کرد به منظور مرور دوباره و انجام هماهنگی های لازم پیرامون حضور در نشست های خبری در این کارگاه آموزشی حضور یابند.