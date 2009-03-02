170 مربی اسکی در پیست بین المللی دیزین فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سید مجتبی صید در حاشیه سومین دوره مسابقات اسکی آلپاین اظهار داشت: در حال حاضر 170 مربی که 30 نفر از آنان بانوان هستند وظیفه تدریس و مربیگری اسکی بازان این رشته را به صورت تئوری و عملی در این پیست برعهده دارند.

وی خاطرنشان کرد: از این تعداد مربی 40 نفر ممتاز و درجه یک، 40 نفر درجه دو و بقیه درجه سه هستند که در دو رشته آلپاین و اسنوبرد فعالیت می کنند.

صید افزود: از اولویتهای کاری این مدرسه بازآموزی مربیان و به روز کردن اطلاعات آنان برای بهتر آموزش دادن است.

وی ادامه داد: فعالیت مربیگری در این مدرسه از سال 63 آغاز شده است و اکنون روزانه حدود 250 نفر به طور متوسط در این مدرسه ورزش اسکی را آموزش می بینند.

این مسئول افزود: علاقه مندان از سن چهار تا 70 سالگی می توانند آموزش اسکی را فرا گیرند.

پیست بین المللی دیزین کرج در دامنه جنوبی البرز و در 75 کیلومتری شمال شرقی این شهرستان واقع شده است.

