باید مراقب جریانهای فکری انحرافی به خصوص وهابیت بود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عصام العماد از محققان صاحبنظر جهان اسلام عصر دوشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه مازندران اظهار داشت: فعالیتهای علمی و تبلیغی وهابیت عموما در چهار محور به نفی جریان غدیر و امامت، قیام امام حسین و حادثه عاشورا، توحید، زیارت، توسل و مهدویت امام زمان می پردازد.

وی گفت: بزرگان وهابیت همه ساله مقارن واقعه غدیر با افسانه جلوه دادن آن سعی در رد امامت امام علی (ع) داشته و کتابهای بسیاری در این زمینه منتشر و در میان سایر مسلمانان جهان منتشر می کنند.

عصام العماد با اشاره به حساسیت ویژه این آیین نسبت به مکتب امام حسین (ع) و قیام عاشورا اظهار داشت: به عقیده وهابیت، امام حسین (ع) به دلیل خروج و قیام بر علیه امیر المومنین زمان خود یعنی یزید به دین اسلام خیانت کرده است.

وی در خصوص اتهاماتی که دارندگان این جریان فکری به شیعیان در خصوص احترام به بزرگان دینی و بقاع متبرکه دارند تصریح کرد: وهابیون هر گونه احترام به قبور را نفی کرده و احترام به آن را شرک می‌دانند و بر خلاف عقاید شیعی که برای مبارزه با فساد و ظلم، قیامها و عملیات استشهادی را در اماکن محل استقرار حاکمان ظالم به انجام می رسانند.

به گفته وی، آنان با اعتقاد به اینکه صاحبان قبور عامل مشکلات جهان هستند عملیات انتحاریشان را عموما در اماکن متبرکه و یا قبرستانها انجام می دهند.

وی وهابیت را دارای توحید درباری و پیروان آنرا حامیان و خادمان قدرتهای جور دانست .

این محقق در ادامه با اشاره به اینکه مقیدان به این اندیشه ظهور منجی آخرالزمان را باور دارند خاطر نشان کرد: آنان با وجود اعتقاد به چنین باوری امامت امام مهدی (عج) را نمی پذیرند.

دکتر عصام العماد اسلام شناس یمنی الاصل در اوایل جوانی به وهابیت گرایش یافته و پس از مطالعه عمیق در زمینه این جریان فکری و کشف شبهاتی که این مرام در خصوص تشیع مطرح نموده ،مذهب شیعه اثنی عشری را به عنوان مذهب خود برگزید .

وی با کنکاش و مطالعات بسیار زیاد در دانشگاه های عربستان بر حقانیت مکتب اهل بیت ایمان آورده و مناظرات بسیاری را با رهبران وهابی و سایر مذاهب در این خصوص انجام داده است.