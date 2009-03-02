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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۰۴

انتخابات پارلمانی هند اواسط آوریل برگزار می شود

انتخابات پارلمانی هند اواسط آوریل برگزار می شود

انتخابات پارلمانی آتی هند قرار است در بین روزهای 13 تا 16 ماه آوریل سال جاری میلادی (23 تا 26 اردیبهشت ماه 88)برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کمیسیون انتخاباتی هند روز دوشنبه اعلام کرد عملیات آماده سازی رای گیری در حوزه های مختلف برای انتخابات پارلمانی در این کشور به علت جمعیت بسیار گسترده چندین هفته به طول می انجامد.

هند با جمعیت یک میلیارد و یکصد میلیون نفر از بالاترین میزان تعداد افراد دارای حق رای برخوردار است. 671 میلیون نفر در هند می توانند در انتخابات شرکت کنند.

در حالی که مهلت دولت کنونی تا ماه مه سال جاری میلادی به پایان می رسد، مردم هند باید برای انتخاب مجلس و داشتن دولتی جدید به پای صندوق های رای بروند.

حزب کنگره اکثریت را در پنج سال اخیر در پارلمان هند در اختیار داشته است.

کد مطلب 842223

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