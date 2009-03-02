البرادعی مدعی ناکافی بودن همکاری سوریه با آژانس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مدیر کل آژانس بین الملل انرژی اتمی در سخنرانی افتتاحیه شورای حکام آژانس در وین مدعی شد دمشق همکاری کافی را برای روشن شدن برنامه هسته ای گذشته خود انجام نمی دهد.

وی ادامه داد: عکس های ماهواره ای حاکی از وجود یک راکتور پیش از تخریب آن توسط اسرائیل بوده و در یکی از بازرسی ها از محل تاسیسات تخریب شده دمشق، مقداری اورانیوم پیدا شده است.

وی در عین حال مدعی شد که سوریه به تمام سئوالات آژانس درباره برنامه هسته ای خود پاسخ نداده است.

گفتنی است که آژانس سوریه را متهم به برنامه های پنهانی هسته ای کرده و به همین منظور در ماه ژوئن این نهاد بازرسان خود را برای بازدید به اماکنی در سوریه فرستاد.

بر اساس این بازدید آژانس گزارشی را در خصوص سوریه منتشر کرد که در آن از این کشور خواست تا درباره ماهیت سایت هسته ای "دیر الزور" توضیحاتی بدهد.