لبخند کریمی برای حضور در تیم ملی / تمرینات اختصاصی وینگادا برای چند بازیکن

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس برای دیدار روز سه شنبه برابر مقاومت سپاسی شیراز عصر امروز در مجموعه ورزشی خیریه عمل زیر نظر وینگادا برگزار شد.

در این تمرین علی کریمی هافبک مصدوم سرخپوشان پس از چند روز غیبت تمریناتش را با سایر بازیکنان آغاز کرد. او که زمزمه های بازگشتش به تیم ملی نیز طی روزهای اخیر مطرح شده است در پاسخ به سوالات خبرنگاران در این مورد تنها لبخند زد و پاسخ مشخصی نداد.

در تمرین امروز نلو وینگادا تمرینات ویژه ای را برای چند بازیکن پرسپولیس از جمله نیکبخت واحدی ، خلیلی ، نوری ، پتروویچ و ... در نظر گرفته بود تا برای بازی فردا در آمادگی کامل قرار داشته باشند.

تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس با حضور نزدیک به 200 هوادار این تیم برگزار شد و نلو وینگادا نیز از فیلمبرداران خواست تا تمامی صحنه های تمرینات این تیم را به تصویر نکشند.

تیم فوتبال پرسپولیس در هفته سی ام رقابتهای لیگ برتر فردا در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم فوتبال مقاومت سپاسی شیراز خواهد رفت.