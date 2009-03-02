پیکر شهید بهروز تقوی در بروجرد تشییع شد

مسئول عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی شهرستان بروجرد در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: ساعت 10 شب هشتم اسفندماه سال جاری ستوان یکم شهید بهروز تقوی هنگام ترک محل کار از کلانتری 11 شهر شادگان به سمت منزل در حرکت بود که مورد اصابت گلوله کلانشیکف منافقین کوردل و اشرار مسلح قرار گرفت و به درجه والای شهادت نائل شد.

حجت الاسلام رسولی یادآور شد: منافقین کور دل با پنهان کردن خود در زیر نقاب و اقدام به فعالیت علیه نظام به ترور دست می زنند که این امر نشان از خوار و ضعیف بودن منافقین دارد.

به گزارش مهر، ستوان یکم شهید بهروز تقوی در بروجرد متولد سال 61 در شهرستان بروجرد بوده که به مدت سه سال در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مشغول به خدمت بوده است.