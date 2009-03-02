عملیات ایمن سازی جاده های بین شهری مازندران متوقف می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، رئیس کمیته خدمات رسانی و امور رفاهی ستاد تسهیلات نوروزی مازندران عصر دوشنبه در جلسه این ستاد در ساری با اشاره به اینکه نیروی انتظامی با همکاری دستگاه قضایی با عوامل ناامنی دراین ایام برخورد می کند، تصریح کرد: پلیس راه استان سه وظیفه روان سازی ترافیک، برخورد وجلوگیری از تخلفات و نیز رسیدگی به امور تصادفات را در نوروز امسال برعهده خواهد داشت.

سید یونس حسینی بر افزایش کیفیت و سرعت ارائه خدمات شرکتهای بیمه به حادثه دیدگان تاکید کرد و گفت: 30 نمایندگی شرکتهای ایران خودرو وسایپا در ایام نوروز به صورت کشیک به همراه شرکت امداد خودرو از ۲۲ اسفند تا ۱۵ فروردین با نه ایستگاه و ۸۰ اکیپ سیار وثابت به وسایل نقلیه حادثه دیده و دارای نقص فنی کمک خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه در طول سال ۱۵میلیون گردشگر از مازندران دیدن میکنند گفت: سفر لازمه زندگی امروزی است و بر اساس این نیاز، گردشگری در اغلب کشورها به عنوان محور توسعه قرار گرفته است و در این رقابت هر یک در تلاش برای ایجاد امکانات رفاهی در جهت گردشگران است.

وی افزایش سطح رضایتمندی گردشگران از خدمات استانی و ایجاد تعامل بین نهادها و دستگاههای اجرایی استان در توسعه سفر را از جمله اهداف کمیته خدمات رسانی و امور رفاهی ستاد تسهیلات سفر دانست.

حسینی گفت: از هم اکنون تیمهای گشت راه و ترابری استان به صورت شبانه روزی جهت ایمن سازی راهها،بهینه نمودن وضع موجود،پاکسازی حریم جاده ها با همکاری دهیاری روستاها، نصب علائم اخطاردهنده درجاده های مازندران تاپایان تعطیلات نوروزی مستقر شده اند.

وی گفت: از اواخر اسفند ماه جهت امدادرسانی به مجروحین، یک فروند بالگرد هلال احمردراستان استقرار خواهد یافت و ۴۱پست راهنمای مسافران نوروزی توسط این سازمان در ورودیهای هر شهر ایجاد می گردد.