به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دوره جایزه ادبی شهید حبیب غنی‌پور از ساعتی پیش با حضور محسن پرویز معاون فرهنگی وزیر ارشاد و تنی چند از مسئولان این معاونت و نیز نویسندگان و پژوهشگران عرصه دفاع مقدس در مسجد نور تهران آغاز شد.

برگزیدگان بخش‌های مختلف این جایزه به شرح زیر با معرفی شدند:

در بخش مجموعه داستان، کتاب "عبور از بودن" نوشته حسین مهکام، در بخش دفاع مقدس کتاب "گوساله سرگردان" نوشته مجید قیصری، در بخش رمان بزرگسال کتاب "انجمن مخفی" نوشته احمد شاکری و در بخش ادبیات داستانی نوجوان کتاب‌های "لالایی برای دختر مرده" نوشته حمیدرضا شاه آبادی و "ناهی" نوشته جمشید خانیان (به طور مشترک) به عنوان آثار برتر معرفی شدند.

با این حال هیئت داوران این جایزه در بخش زندگی نامه داستانی هیچ کتابی را به عنوان اثر برگزیده انتخاب و معرفی نکرد.

مراسم اختتامیه هشتمین دوره جایزه ادبی شهید حبیب غنی‌پور هم اکنون در حال برگزاری است و اخبار تکمیلی آن متعاقباً ارسال می‌شود.