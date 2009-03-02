نخستین نمایشگاه سراسری فرش دستباف در یزد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، در این نمایشگاه تولیدکنندگان فرش دستباف از استانهای یزد، خراسان رضوی، کرمان،‌ اصفهان، تبریز، تهران، مرکزی، خرم آباد و شهرستانهای اردکان، میبد،‌ کاشان، تفت، راور و .... بهترین تولیدات خود را به نمایش گذاشتند.

در نخستین نمایشگاه سراسری فرش دستباف،‌ علاوه بر قالی و قالیچه های بافت دست هنرمندان استانهای مختلف در ابعاد گوناگون، تابلو فرشهای نفیس با نقوش اصیل نیز به نمایش درآمده است.

این نمایشگاه با هدف ایجاد رقابت در بازار داخلی و خارجی، طرح مشکلات بافندگان فرش و معرفی طرحها و نقشهای اصیل فرشهای ایرانی دایر شده است.

این نمایشگاه از امروز تا 16 اسفندماه جاری به مدت پنج روز در حسینیه آقا واقع در خیابان انقلاب یزد دایر است.

علاقمندان می توانند در روزهای یاد شده از ساعت 16 تا 22 برای بازدید از این نمایشگاه مراجعه کنند.

هم اکنون 55 هزار دار قالی در استان یزد وجود دارد که 70 هزار بافنده به صورت تمام وقت و نیمه وقت به کار بافت آنها مشغول هستند.

تولید سالانه فرش دستباف یزد 300 هزار متر مربع به ارزش 450 میلیارد ریال است و ارزش صادرات آن نیز از این استان 400 هزار دلار است.