مسابقه بین المللی اسکی جام شهدای آسارا در کرج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مدیر مجموعه پیستهای بین المللی دیزین پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح این مسابقات اظهار داشت: این رقابت ها با شرکت حدود 35 اسکی باز خارجی و 30 اسکی باز داخلی انجام می شود.

قربانعلی سولقانی افزود: در این رقابتها هشت تیم خارجی از کشورهای سوییس، مولداوی، غنا، آذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان و پاکستان شرکت دارند.

سولقانی خاطرنشان کرد: این مسابقه ها با حضور اسکی بازان آقایان و بانوان در رشته مارپیچ بزرگ و کوچک به مدت دو روز به طور جداگانه برگزار می شود.

وی ادامه داد: کسب امتیاز لازم برای شرکت در مسابقه های المپیک 2010 که در کشور کانادا برگزار خواهد شد از دیگر اهداف این رقابتها است.

این مسئول عنوان کرد: این مسابقه ها باهمکاری فرمانداری کرج، بخشداری آسارا، فدراسیون اسکی، تربیت بدنی کرج و میزبانی شرکت بامپاد برگزار می شود.

پیست بین المللی دیزین در دامنه البرز جنوبی و در فاصله 75 کیلومتری شمال کرج واقع است و مردم بخش آسارا کرج 250 شهید به انقلاب اسلامی تقدیم کرده اند.