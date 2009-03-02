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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۴۶

سلیمانی:

ماهانه یک میلیون خط تلفن همراه در کشور واگذار می‌شود

ماهانه یک میلیون خط تلفن همراه در کشور واگذار می‌شود

ساری - خبرگزاری مهر: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از واگذاری ماهانه یک میلیون خط تلفن‌ همراه در سه سال اخیر در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در فریدونکنار، محمد سلیمانی امروز دوشنبه در جشن تکمیل ارتباطات روستایی مخابرات مازندران در روستای ازباران اظهار داشت: از هفت میلیون مشترک تلفن همراه در سه سال گذشته هم اکنون این میزان از 45میلیون مشترک نیز فراتر رفته است.

وی با اعلام اینکه 121هزار کیلومتر شبکه فیبر نوری در کشور وجود دارد خاطرنشان کرد: این میزان در سه سال گذشته 60هزار کیلومتر در کشور بوده است که از رشد دو برابری برخوردار شده است.

وی با اشاره به اینکه جشن تکمیل ارتباطات مخابراتی روستایی در کلیه استانها برگزار خواهد شد افزود: تکمیل ارتباطات مخابرات روستایی یک منطقه در خاورمیانه بی‌نظیر است.

وی با بیان اینکه تحریم‌های ایجاد شده بر علیه کشور مختص پس از انقلاب نیست یادآور شد: در 200سال اخیر نیز با حضور استکبار در ایران شاهد بروز محرومیت‌های چشمگیری در کشور بودیم.

کد مطلب 842236

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