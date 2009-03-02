کمیته مشترک انرژی ایران و روسیه به زودی تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، "سرگئی اشماتکو" در نشستی مطبوعاتی در تهران که با حضور وزیر نفت ایران در تهران انجام شد با بیان این مطلب افزود: سطح روابط بین دو کشور در زمینه های سیاسی و انرژی بالاست و ظرفیتهای زیادی برای همکاری های نزدیک و زیاد وجود داشته باشد.

وی افزود: شرایط فعلی بازار نفت جوابگوی منافع کشورهای تولید کننده برای بلند مدت نیست. کشورهای بزرگ تولید کننده باید با بررسی دلایل فعلی قیمت به سمت ایجاد راهکارها برود.

وزیر انرژی روسیه با اعلام این خبر که در آینده در تهران اجلاس گروه کاری انرژی روسیه و ایران برگزار می شود، گفت: هر دو طرف بر این باوریم که روسیه و ایران ظرفیتهای زیاد برای تعاملات دوجانبه دارند و آماده هستند پروژه ها را دوجانبه یا در کشورهای ثالث انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود مجمع کشورهای صادر کننده گاز دورنمایی خوبی داشته اند، افزود: طی دو تا سه ماه آینده بحث مدیریت و دبیرکلی آن مشخص خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه روسیه با اوپک همکاری داشته است، از کاهش یک و نیم میلیون تنی نفت در نوامبر گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن خبر داد و تصریح کرد: پیش بینی نمی شود در آینده نزدیک افزایش تولید داشته باشیم. همچنین شرایط روسیه طوری است که صادرات را کم می کند ولی پالایش نفت را افزایش می دهد.

وی با تاکید بر اینکه روسیه برنامه ای برای پیوستن به اوپک ندارد، گفت: البته به عنوان ناظر دائم این سازمان تعاملات زیادی با اوپک داشته ایم که در این راستا پیشنهاداتی را به دبیرخانه اوپک داده ایم که به زودی بررسی و نهایی خواهد شد.

در این زمینه غلامحسین نوذری وزیر نفت بر توسعه همکاری دو کشور تاکید کرد و گفت: همکاری هایی در رابطه با ساماندهی بازار نفت بین دو کشور انجام شده است.

در این نشست در خصوص سوآپ گاز ، پالایشگاه کاسپین ، خط لوله نکا جاسک و اکتشاف و توسعه میدانهای نفتی مذاکراتی انجام شد.