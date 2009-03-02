ساختمانهای غیرمجاز منطقه 10 کرج باید تخریب شوند

گزارش خبرنگار مهر در کرج، برزو سلیمانی امروز در مراسم تخریب ساختمان های غیرمجاز فردیس اظهار داشت: 20 بنای غیرمجاز در حوزه منطقه 10 شهرداری کرج تخریب شد.

وی افزود: این بناها حد فاصل میدان انبار نفت تا ابتدای جاده شهریار احداث شده بود و هریک از این بناها بین 10 تا 15 مترمربع زیربنا داشت که سبب مزاحمت در تردد خودروها و ایجاد ترافیک سنگین در منطقه کرده بود.

شهردار منطقه 10 کرج خاطرنشان کرد: همچنین 10 بنای غیرمجاز تجاری در این مسیر با حکم قضایی تعطیل شد و تخریب و تعطیلی این واحدها با حضور نماینده دادستان کرج، نیروی انتظامی و معاون خدمات شهری شهرداری کرج انجام شد.

سلیمانی خاطرنشان کرد: به رغم صدور اخطاریه های مکرر برای مصالح فروشان حاشیه جاده کرج - شهریار، مالکان این واحدها هیچ توجهی به اخطاریه ها نکردند و شهرداری با حکم قضایی تصمیم به تخریب و تعطیلی این واحدها گرفت.

منطقه 10 واقع در فردیس به علاوه منطقه 3 شهرداری کرج بیش از 600 هزار نفر جمعیت را تحت پوشش دارند.







