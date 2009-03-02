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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۲۹

ساختمانهای غیرمجاز منطقه 10 کرج باید تخریب شوند

کرج - خبرگزاری مهر: شهردار منطقه 10 کرج گفت: با توجه به اهمیت پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در کلانشهر دو میلیون نفری کرج تخریب ساختمان های غیرمجاز که غیراصولی نیز ساخته شده اند در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

 گزارش خبرنگار مهر در کرج، برزو سلیمانی امروز در مراسم تخریب ساختمان های غیرمجاز فردیس اظهار داشت: 20 بنای غیرمجاز در حوزه منطقه 10 شهرداری کرج تخریب شد.

وی افزود: این بناها حد فاصل میدان انبار نفت تا ابتدای جاده شهریار احداث شده بود و هریک از این بناها بین 10 تا 15 مترمربع زیربنا داشت که سبب مزاحمت در تردد خودروها و ایجاد ترافیک سنگین در منطقه کرده بود.

شهردار منطقه 10 کرج خاطرنشان کرد: همچنین 10 بنای غیرمجاز تجاری در این مسیر با حکم قضایی تعطیل شد و تخریب و تعطیلی این واحدها با حضور نماینده دادستان کرج، نیروی انتظامی و معاون خدمات شهری شهرداری کرج انجام شد.

سلیمانی خاطرنشان کرد: به رغم صدور اخطاریه های مکرر برای مصالح فروشان حاشیه جاده کرج - شهریار، مالکان این واحدها هیچ توجهی به اخطاریه ها نکردند و شهرداری با حکم قضایی تصمیم به تخریب و تعطیلی این واحدها گرفت.

منطقه 10 واقع در فردیس به علاوه منطقه 3 شهرداری کرج بیش از 600 هزار نفر جمعیت را تحت پوشش دارند.

 


 


کد مطلب 842240

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