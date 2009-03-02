121هزار کیلومتر فیبر نوری در کشور ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در فریدونکنار، محمد سلیمانی امروز دوشنبه در حاشیه جشن تکمیل ارتباطات روستایی در مرکز مخابرات روستای ازباران شهرستان فریدونکنار اظهار داشت: تا قبل از فعالیت دولت نهم کمتر از 60 کیلومتر فیبر نوری در کشور وجود داشت که در دوران فعالیت دولت نهم به 121 هزار کیلومتر فیبر نوری افزایش یافت

وی بیان داشت: تلفن همراه که از سال 1373 وارد کشور شده بود در طی یازده سال به تعداد 7 میلیون شماره رسید و در طول دوران فعالیت دولت نهم از مرز 45 میلیون شماره گذشت.

سلیمانی بیان داشت: با مرور در تاریخ 30 ساله انقلاب می توان دریافت که هدف انقلاب ترسیم آرمانهای حضرت امام (ره) و توسعه و بالندگی کشور بوده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر امکانات و اعتبارات مالی موجود در کشور به صورت عادلانه در بین مردم تقسیم شده است تصریح کرد: این روند به هیچ وجه قابل مقایسه با چهار سال قبل نیست.

