  1. استانها
  2. تهران
۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۰۳

طی یکسال؛

سه تن مواد مخدر در کرج کشف شد

سه تن مواد مخدر در کرج کشف شد

کرج - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی شهرستان کرج از کشف سه هزار و 332 کیلوگرم انواع مواد مخدر در 11 ماه گذشته در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ناصر اصلانی ظهر امروز در نشست مطبوعاتی خود اظهار داشت: به منظور اجرای طرح ویژه مبارزه با مواد مخدر از اول سال تاکنون 24 کیلوگرم هروئین، دو هزار و 289 کیلوگرم تریاک، 210 کیلوگرم حشیش و سه کیلوگرم شیشه کشف شده است.

وی میزان کشفیات انواع مخدر در سال گذشته را یک تن و 472 کیلوگرم عنوان کرد و افزود: طبق برآوردهای انجام شده میزان کشفیات امسال نسبت به مدت مشابه بیش از دو هزار کیلوگرم افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی کرج  ادامه داد: مجموع پرونده‌ های تشکیل شده در زمینه مواد مخدر در این شهرستان از ابتدای سال‌ جاری تا کنون شش ‌هزار و 769 فقره بوده است و تعداد باندهای منهدم شده توسط عوامل نیروی انتظامی شهرستان کرج 19 باند بوده است.

اصلانی عنوان کرد: از ابتدای امسال تاکنون در حین عملیات انهدام باندهای مواد مخدر 158 خودرو توقیف، 10 قبضه سلاح، 14 موتورسیکلت کشف شد و هشت هزار و 434 نفر دستگیر شدند.

کد مطلب 842248

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها