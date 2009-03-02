سه تن مواد مخدر در کرج کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ناصر اصلانی ظهر امروز در نشست مطبوعاتی خود اظهار داشت: به منظور اجرای طرح ویژه مبارزه با مواد مخدر از اول سال تاکنون 24 کیلوگرم هروئین، دو هزار و 289 کیلوگرم تریاک، 210 کیلوگرم حشیش و سه کیلوگرم شیشه کشف شده است.

وی میزان کشفیات انواع مخدر در سال گذشته را یک تن و 472 کیلوگرم عنوان کرد و افزود: طبق برآوردهای انجام شده میزان کشفیات امسال نسبت به مدت مشابه بیش از دو هزار کیلوگرم افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی کرج ادامه داد: مجموع پرونده‌ های تشکیل شده در زمینه مواد مخدر در این شهرستان از ابتدای سال‌ جاری تا کنون شش ‌هزار و 769 فقره بوده است و تعداد باندهای منهدم شده توسط عوامل نیروی انتظامی شهرستان کرج 19 باند بوده است.

اصلانی عنوان کرد: از ابتدای امسال تاکنون در حین عملیات انهدام باندهای مواد مخدر 158 خودرو توقیف، 10 قبضه سلاح، 14 موتورسیکلت کشف شد و هشت هزار و 434 نفر دستگیر شدند.