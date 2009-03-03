توسعه نظارت آموزشی بر حوزه های علمیه برادران سراسر کشور

حجت الاسلام عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در ساختار قبلی مرکز مدیریت، ارتباطات آموزشی و نظارت بر فعالیتهای آموزشی حوزه های علمیه قم و دیگر شهرستانها تفکیک شده بود که در ساختار جدید این نظارت به صورت متمرکز در اختیار معاونت آموزشی مرکز قرار گرفته است.

وی افزود: بر همین اساس هم اکنون به صورت مرتب نمایندگانی از این معاونت به مدارس علمیه سراسر کشور اعزام می شوند.

عباسی اضافه کرد: همچنین از طریق مرکز ارتباطاتی با حوزه های علمیه شهرستانهای مختلف کشور مانند تهران، تبریز، اصفهان و مشهد ایجاد شده است تا امکان تعاملات و همفکری آموزشی فراهم شود.

وی افزود: پس از شناسایی ظرفیتهای هر شهرستان و ایجاد بانک اطلاعات، امکان واگذاری بخشی از فعالیتهای آموزشی به مراکز منتخب با هدف تمرکززدایی فراهم خواهد شد.