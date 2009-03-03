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۱۳ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۱۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

توسعه نظارت آموزشی بر حوزه های علمیه برادران سراسر کشور

توسعه نظارت آموزشی بر حوزه های علمیه برادران سراسر کشور

معاون آموزشی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم گفت: توسعه نظارت آموزشی بر حوزه های علمیه برادران سراسر کشور از مهمترین برنامه های معاونت آموزشی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در سال آینده است.

حجت الاسلام عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در ساختار قبلی مرکز مدیریت، ارتباطات آموزشی و نظارت بر فعالیتهای آموزشی حوزه های علمیه قم و دیگر شهرستانها تفکیک شده بود که در ساختار جدید این نظارت به صورت متمرکز در اختیار معاونت آموزشی مرکز قرار گرفته است.

وی افزود: بر همین اساس هم اکنون به صورت مرتب نمایندگانی از این معاونت به مدارس علمیه سراسر کشور اعزام می شوند.

عباسی اضافه کرد: همچنین از طریق مرکز ارتباطاتی با حوزه های علمیه شهرستانهای مختلف کشور مانند تهران، تبریز، اصفهان و مشهد ایجاد شده است تا امکان تعاملات و همفکری آموزشی فراهم شود.

وی افزود: پس از شناسایی ظرفیتهای هر شهرستان و ایجاد بانک اطلاعات، امکان واگذاری بخشی از فعالیتهای آموزشی به مراکز منتخب با هدف تمرکززدایی فراهم خواهد شد.

کد مطلب 842251

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