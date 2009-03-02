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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۴۳

علی کریمی:

با کمال میل در خدمت تیم ملی هستم / دایی دعوت کند می آیم

با کمال میل در خدمت تیم ملی هستم / دایی دعوت کند می آیم

هافیک میانی تیم فوتبال پرسپولیس با استقبال از دعوتش به تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: با کمال میل و به عنوان یک سرباز در خدمت تیم ملی خواهم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی که پس از تمرین عصر امروز پرسپولیس با خبرنگاران گفتگو می کرد با اشاره به احتمال حضورش در تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: مثل همیشه به عنوان یک سرباز در خدمت تیم ملی فوتبال کشورم خواهم بود و اگر دایی دعوتم کند حتما خواهم آمد.

کریمی ادامه داد: اعتقاد دارم بازیکنانی که در حال حاضر در تیم ملی حضور دارند بازیکنان خوبی هستند و امیدوارم با برنامه ریزی خوب و منطقی شاهد حضور تیم ملی کشورمان در مسابقات جام جهانی باشیم.

وی خاطرنشان کرد: تلاش می کنم با پشت سرگذاشتن دوران مصدومیت به شرایط ایده ال دست پیدا کنم و در صورت صلاحدید کادر فنی در خدمت تیم ملی باشم.

کد مطلب 842252

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