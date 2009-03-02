119 طرح ارتقا امنیت اجتماعی در کرج اجرا شد

ناصر اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: از ابتدای سال‌ جاری تاکنون 119 طرح در مناطق مختلف این شهرستان اجرا شده است که از این تعداد چهار طرح به صورت متمرکز در کرج بوده است.

وی با اشاره به بحث ارتقای امنیت اجتماعی در کرج ادامه داد: در راستای اجرای 119 طرح در مناطق مختلف این شهرستان 17 هزار و 505 نفر دستگیر شدند.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان کرج ادامه داد: در اجرای این طرح‌ها هزار و 899 خودرو که آلودگی صوتی و مزاحمت برای نوامیس مردم داشتند، توقیف شدند.

اصلانی یادآور شد: همچنین هزار و 286 موتورسیکلت متخلف و 615 نفر از اتباع بیگانه نیز در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی شناسایی و توسط پلیس دستگیر شدند.

وی افزود: بر این اساس و با توجه به اقدامات لازم در این شهرستان میزان سرقت‌ های مسلحانه 64 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

فرمانده انتظامی کرج عنوان کرد: اصلانی ادامه داد: در این مدت همچنین 23 هزار و 819 پاکت سیگار خارجی، 167 قطعه عتیقه‌جات، 19 هزار و 560 لیتر انواع سوخت قاچاق، 94 قبضه سلاح و مقدار بسیار زیادی سی ‌دی‌های مبتذل کشف شده است.

وی بیان کرد: با توجه به مشکلاتی که در بحث نان و آرد در جامعه وجود داشت عده‌ای سودجو با استفاده از موقعیت به وجود آمده اقدام به قاچاق آرد می‌کردند.

فرمانده انتظامی کرج گفت: در این راستا ماموران نیروی انتظامی هزار و 900 کیسه آرد را در حین خرید و فروش غیر قانونی کشف و ضبط کردند و همچنین در این راستا 15 تن گندم و 5/2 تن قند و شکر نیز کشف و ضبط شد.