هر سه خانوار مازندرانی دو خط تلفن ثابت وجود دارد

به گزارش خبرتگار مهر در فریدونکنار، حسن‌جان عباسپور قمی امروز در جشن تکمیل ارتباطات روستایی مخابرات مازندران در روستای ازباران با اشاره به اینکه مازندران دارای سه هزار و 113 روستا است، افزود: 45درصد جمعیت مازندران را روستائیان تشکیل می‌دهند.

وی با ببان اینکه مازندران دارای یک میلیون و 300هزار مشترک تلفن ثابت است اظهار داشت: یک میلیون و 200هزار مشترک تلفن همراه با ضریب نفوذ 45 در مازندران وجود دارد.

عباسپور قمی با اشاره به اینکه بالغ بر 95 درصد از خانوارهای مازندرانی دارای تلفن ثابت هستند تصریح کرد: مابقی نیز درخواستی برای داشتن تلفن ثابت ارائه نداده‌اند.

وی با اعلام اینکه 700 مرکز مخابراتی و 900مرکزBTS در استان مازندران فعالیت می‌کنند، یادآور شد: مازندران ظرفیت داشتن یک میلیون و 700هزار خط تلفن همراه و یک میلیون و 800هزار خط تلفن ثابت را نیز دارد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان مازندران با اعلام اینکه چهار هزار و 800 کیلومتر شبکه فیبر نوری در استان وجود دارد، یادآور شد: این شبکه به حدی در مازندران به حدی گسترده است که اگر مجموعه یا شرکتی نیاز به ارتباط به خطوط داشته باشد فاصله تا نزدیک‌ترین مرکز دسترسی 500متر است.

وی با اشاره به اینکه تمامی امکانات مخابراتی شهری در روستاهای مازندران نیز وجود دارد افزود: حتی قابلیت نمایش شماره در دورترین روستای استان نیز صورت می‌پذیرد.

عباسپور قمی با اعلام اینکه در سه سال اخیر 300دفتر ICT در روستاهای استان راه‌اندازی شده است گفت: هم کدسازی کدهای روستایی و شهری در استان از اوایل سال85 از 42کد تبدیل به 35کد شده است که برقراری ارتباط را نیز آسان‌تر کرده است.