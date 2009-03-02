پلیس چهارشنبه آخر سال در کنار مردم است/ شادی مردم آرزوی پلیس است

به گزارش خبرگزاری مهر در کرج، ناصر اصلانی امروز در نشست مطبوعاتی خود اظهار داشت: سال گذشته افرادی که در زمینه توزیع و تهیه مواد محترقه خطرناک فعالیت ‌کردند، پلیس به منظور نظارت و کنترل بر روی این افراد قبل از چهارشنبه آخر سال این افراد را به کلانتری‌ ها فرا خوانده و توضیحات لازم را در این زمینه به این افراد داده اند تا از بروز حوادث جلوگیری شود.

این مسئول عنوان کرد: متاسفانه سال گذشته برخی از واحدها از جمله سوپر مارکت ‌ها اقدام به فروش مواد محترقه دست‌ ساز و خطرناک می ‌کردند که بسیاری از این واحدها طبق گزارشات مردمی و همچنین تلاش ماموران نیروی انتظامی شناسایی شدند و هشدارهای لازم به آنان داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی برای انجام این ماموریت ها در چهارشنبه آخر سال به هیچ عنوان قصد برهم زدن شادی مردم را نداشته و تنها درصدد ایجاد نظم و آرامش است.

اصلانی ادامه داد: در این راستا عوامل نیروی انتظامی با افرادی که خارج از قانون به ایجاد مزاحمت‌ ها و انفجارهای مهیب می پردازند، برخورد جدی کرده و در صورت دستگیری، این افراد تا پایان تعطیلات نوروز در بازداشت به سر خواهند برد.



اصلانی تاکید کرد: با برنامه‌ریزی ‌های انجام شده مقرر شده است مکان ‌هایی که امکان تخلفات و ناامنی در آنها بیشتر باشد را تحت کنترل شدید قرار داده و با امکاناتی که در اختیار داریم از کسانی که مخل آسایش مردم و ناامنی در سطح خیابان، شهر و یا کوچه‌ها می‌شوند، فیلمبرداری کرده و آنها را ارشاد کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان کرج گفت: برای ارائه آموزش‌های لازم به شهروندان و خانواده‌ها بیش از 40 هزار نسخه کتابچه در بحث چهارشنبه آخر سال و فوریت ‌های پلیسی و راه‌ های پیشگیری از وقوع سرقت تهیه شده است که بین مردم توزیع می‌شود.