نخستین جلسه مشترک فدراسیون فوتبال ایران و نمایندگان فیفا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این جلسه مهدی محمد نبی در خصوص تشکیلات سه بخشی فوتبال ایران که شامل فدراسیون، هیئت های استانی و باشگاه ها است توضیحاتی ارائه کرد.

دبیرکل فدراسیون فوتبال در ادامه سخنان خود گفت: امکانات سخت افزاری فوتبال شامل دو بخش 1- استادیم های فوتبال و سالن های سرپوشیده و 2- کمپ تیم های ملی و باشگاه ها می باشد که در حال حاضر به دنبال توسعه و گسترش آنها در ایران هستیم .

همچنین در ادامه جلسه در خصوص اقدامات و توفیقات کسب شده در بخش های مختلف اجرایی و مسابقات ملی و باشگاهی در فدراسیون فوتبال درسال گذشته، ساخت و سازهای اماکن ورزشی در بخش استادیوم های فوتبال و فوتسال و همچنین اخذ حق پخش تلویزیونی مسابقات بحث و تبادل نظر شد.

در ادامه این نشست نمایندگان فیفا نیز در خصوص پروژه های بازاریابی انجام شده توسط فیفا در کشور میانمار توضیحاتی را ارائه کردند.

دبیر کل فدراسیون فوتبال کشورمان نیز در ادامه خاطر نشان کرد: آماده انجام این طرح ها در ایران هستیم اما باید در نظر داشت که دیدگاه مردم نسبت به فوتبال و علاقه آنها به این ورزش از سایر کشورها بیشتر است. نمونه بارز آن حضور چشمگیر مردم در استادیوم هاست و که این پروژه ها باید با بررسی های انجام شده و اعمال تغییرات، مطابق اصل 69 اساسنامه فدراسیون فوتبال که مربوط به اخذ منابع مالی و درآمدهای فدراسیون می باشد، انجام پذیرد.