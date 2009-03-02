انتخابات اخیر عراق نشانه بلوغ و اراده مردم عراق برای استقلال است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی که در صدر هیئتی سیاسی ، مذهبی به عراق سفر کرده است امروز دوشنبه وارد بغداد شد و مورد استقبال مقامات این کشور قرار گرفت.



در مراسم استقبال از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، برهم صالح معاون نخست وزیر، رئیس دیوانعالی ریاست جمهوری عراق، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، رئیس فراکسیون کردها در مجلس، نماینده عبدالعزیز حکیم و تعدادی دیگر از شخصیتهای سیاسی و فرهنگی عراق حضور داشتند.

مراسم استقبال رسمی از آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در محل قصرالسلام در بغداد با حضور جلال طالبانی رئیس جمهور و شماری از اعضای کابینه عراق برگزار شد.



بلافاصله پس از مراسم استقبال رسمی، گفتگوهای رسمی آیت الله هاشمی رفسنجانی و جلال طالبانی با محوریت گسترش روابط و همکاریهای دوجانبه و بررسی مهم ترین مسائل منطقه ای و بین المللی آغاز شد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در این دیدار گفت: آرزو داریم اشغال سرزمین عراق هر چه زودتر پایان یابد و مردم این کشور یکپارچه و مستقل و بدون حضور بیگانگان در مسیر توسعه و پیشرفت گام بردارند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری، قانون اساسی عراق را گام مهمی در جهت استقلال این کشور دانست و با تأکید بر لزوم هماهنگی طوایف و مذاهب مختلف در عراق، اقدامات مسئولان این کشور را در این زمینه تحسین برانگیز خواند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برگزاری انتخابات گوناگون در عراق از جمله انتخابات اخیر این امر را نشانه بلوغ و اراده مردم این کشور برای استقلال و آزادی برشمرد.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته آمادگی دارد در کنار مردم عراق باشد و از هیچ کمکی برای پیشرفت و توسعه این کشور دریغ نخواهد کرد.

جلال طالبانی رئیس جمهور عراق هم در این دیدار با قدردانی از کمکهای انساندوستانه و همکاریهای جمهوری اسلامی ایران با مردم عراق پس از سقوط صدام، سفر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عراق با اهمیت خواند.

وی با اشاره به مشترکات و پیوندهای دینی و فرهنگی دو ملت ایران و عراق گفت: ملت عراق هرگز کمکهای دولت جمهوری اسلامی ایران را در دوران مبارزه با دیکتاتوری صدام و سختیها و مشکلات آن دوران فراموش نخواهد کرد.

رئیس جمهور عراق ابراز امیدواری کرد با ادامه کمکهای برادرانه تهران، مردم عراق بحران و مشکلات کنونی خود را پشت سر بگذارند.

طالبانی تقویت و تعمیق روابط تهران - بغداد را در چارچوب منافع و مصالح دو ملت و منطقه مهم ارزیابی کرد و گسترش همکاریها را در همه زمینه ها خواستار شد.

رئیس جمهور عراق تصریح کرد: با توجه به سابقه سازمان تروریستی منافقین در کشتار مردم مظلوم و بی دفاع عراق در کنار دیکتاتور سابق بغداد، مردم عراق قویاً اخراج منافقین از عراق را خواستار هستند.

جلال طالبانی در پایان مذاکراتش با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بغداد در جمع خبرنگاران افزود: دولت عراق در چارچوب قانون اساسی خود که حضور افراد مسلح بیگانه را در سرزمین عراق ممنوع کرده است تصمیم دارد منافقین را اخراج کند.

رئیس جمهور عراق تأکید کرد: اعضای این گروهک تروریستی باید در مدت زمان مشخصی از عراق خارج شوند و دولت بغداد تلاش می کند کشور دیگری را متقاعد سازد تا آنان را تسلیم ایران کند.

طالبانی با تجلیل از شخصیت آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان سیاستمداری شناخته شده در منطقه و عرصه بین المللی گفت: مقامات عراقی خواهان استفاده از تجربیات ارزنده رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مدیریت کشور پس از جنگ هستند.

رئیس جمهور عراق سفر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عراق را نشانه توجه خاص نظام جمهوری اسلامی ایران به مردم عراق و تلاش برای کمک بیشتر به عراقیها در فایق آمدن بر مشکلاتشان خواند.

وی افزود: دولت عراق توافقهای خوبی با جمهوری اسلامی ایران در زمینه های گوناگون داشته است.

آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز با اشاره به مجاهدتهای طولانی ملت عراق در برابر دیکتاتوری صدام و حاکمیت بیگانگان گفت: امروز عراق مورد توجه همه محافل سیاسی جهان است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: دولت و ملت ایران از موفقیتهای مردم عراق خوشحالند و احساس برادری عمیقی با مردم عراق دارند.

وی ابراز امیدواری کرد مشکلات سخت امنیتی و رفاهی در عراق هر چه زودتر پایان یابد و همه شاهد عراقی مستقل، آزاد و آباد باشیم.