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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۲۹

در نشست تاج با پیروانی؛

طباطبایی مربی دروازه بانهای تیم فوتبال امیدشد/بررسی گزینه های سرپرستی

طباطبایی مربی دروازه بانهای تیم فوتبال امیدشد/بررسی گزینه های سرپرستی

در نشست امروز مدیر تیم های ملی فوتبال با سرمربی تیم فوتبال امید حضور هادی طباطبایی به عنوان مربی دروازه بانهای این تیم قطعی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که با حضور مهدی تاج ، غلامحسین پیروانی ، مسعود معینی و عزیز محمدی برگزار شد ، هادی طباطبایی دروازه بان پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان به کادر فنی تیم امید اضافه شد.

در این جلسه اعضا پیرامون گزینه های سرپرستی تیم فوتبال امید نیز به بحث و تبادل نظر پرداختند اما مقرر شد پس از بررسی بیشتر و در نظر گرفتن تمامی جوانب در این زمینه تصمیم گیری شود.  

در این نشست همچنین در خصوص آغاز تمرینات تیم فوتبال امید و برپایی اردوهای تدارکاتی نیز تصمیم گیری شد که بر این اساس نخستین اردوی آمادگی این تیم روز 19 اسفند ماه با حضور 35 بازیکن مرکب از بازیکنان تیم فوتبال جوانان و تعدادی از بازیکنان جدید برپا خواهد شد.

براساس برنامه ریزی کادر فنی تیم امید تا پایان خردادماه 5 مرحله اردوی آمادگی را نیز برگزار خواهد کرد و تا پایان خردادماه سال آینده اسامی 44 بازیکن تیم فوتبال امید نهایی خواهد شد.  

کد مطلب 842268

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