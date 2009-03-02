طباطبایی مربی دروازه بانهای تیم فوتبال امیدشد/بررسی گزینه های سرپرستی

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که با حضور مهدی تاج ، غلامحسین پیروانی ، مسعود معینی و عزیز محمدی برگزار شد ، هادی طباطبایی دروازه بان پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان به کادر فنی تیم امید اضافه شد.

در این جلسه اعضا پیرامون گزینه های سرپرستی تیم فوتبال امید نیز به بحث و تبادل نظر پرداختند اما مقرر شد پس از بررسی بیشتر و در نظر گرفتن تمامی جوانب در این زمینه تصمیم گیری شود.

در این نشست همچنین در خصوص آغاز تمرینات تیم فوتبال امید و برپایی اردوهای تدارکاتی نیز تصمیم گیری شد که بر این اساس نخستین اردوی آمادگی این تیم روز 19 اسفند ماه با حضور 35 بازیکن مرکب از بازیکنان تیم فوتبال جوانان و تعدادی از بازیکنان جدید برپا خواهد شد.

براساس برنامه ریزی کادر فنی تیم امید تا پایان خردادماه 5 مرحله اردوی آمادگی را نیز برگزار خواهد کرد و تا پایان خردادماه سال آینده اسامی 44 بازیکن تیم فوتبال امید نهایی خواهد شد.