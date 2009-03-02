مجلس مشورتی ایثارگران یار مدیران کشور در تصمیم گیریها باشد

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر محمود احمدی نژاد که عصر امروز در اولین اجلاس مجلس مشورتی ایثارگران در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی سخن می گفت اظهار داشت: صمیمی ترین و وفادارترین یاران کشور خانواده بزرگ ایثارگران هستند در واقع صاحبان اصلی و راهنمایان اصلی کشور ایثارگرانند، کسانیکه بهترین سرمایه های خود را برای تعالی کشور و برای تحقق آرمانهای انقلاب و عزت و عظمت ملت ایران فدا کردند.

رئیس جمهور مجلس مشورتی ایثارگران با بیان اینکه این مجلس در ابتدای راه است گفت: مجلس ایثارگران باید جایگاه خود را پیدا کند و خودش را نشان دهد، راه طولانی است اما بنده اعتقاد دارم که فرزندان شما که ره صد ساله را یک شبه رفتند شما هم می توانید این مجلس را در جایگاه اصلی خود آن هم در مدت زمان کوتاه قرار دهید.

احمدی نژاد با اشاره به وقوع تحولات عظیم در جهان گفت: همه می دانیم امروز جهان در آستانه تحولات بزرگ است. مدیریتهای مبنی بر نگاه محدود به انسان و مدیریتهای مبنی بر امیال مادی به پایان راه خود رسیده است و کسانیکه انسان را یک موجود مصرفی و لذت جوی فردی خوانده و بر اساس آن برای جهان برنامه ریزی کرده بودند امروز به پایان راه رسیده اند.

رئیس قوه مجریه با تاکید بر اینکه مارکسیسم 20 سال پیش به پایان راه خود رسید گفت: امروز شاهد آنیم که سرمایه داری نیز به پایان راه خود رسیده است، زیرا جهان در آستانه تحول عظیمی است و ایران زمینه ساز و محرک این تحرک بزرگ است.

رئیس شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: امروز در همه دنیا یک جوشش، یک خروش برای بازگشت به خود و پاکی و عدالت و یکتاپرستی به چشم می خورد، موج عظیمی در حال برخاستن است و البته این به لطف و فضل ایثارگری ملت ایران است.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: شهدا، ایثارگران، آزادگان و خانواده های آنان کاری کردند که هیمنه پوشالی مستکبران و زورگویان و خودخواهان در هم شکسته است و امروز نور امید و معنویت و انقلاب اسلامی در جهان در حال درخشیدن است.

وی با بیان اینکه افق نگاه باید به دوردستها باشد گفت: اگر می خواهیم ایران عزیز و سرافراز داشته باشید باید نگاه نو به دور دستها و نقاط عالی باشد . هرگاه به جغرافیای خود و محدوده خود بیاندیشیم در اصل درجا زده ایم چرا که نگاه اسلام جهانی است. هر حرکتی از عمق جان و از سوی جمعی از انسانهای پاک سرشت و بر اساس فطرت الهی آغازشده توانسته است عرصه های جغرافیایی را پشت سر بگذارد.

رئیس جمهور با اشاره به انتقاد برخی اشخاص مبنی بر اینکه چرا دولت نهم به جای اینکه مسائل داخلی را حل کند دم از تغییر جهانی می زند گفت: ما این را قبول داریم که ایران را بسازیم اما نباید از افق جهانی دور شویم. اگر نگاه ما به قله های کوچک باشد بدانید که تپه قله های کوچک را هم نمی توانیم فتح کنیم. اگر افق نگاه قله های بلند بود ایران هم ساخته خواهد شد اما اگر ما بخواهیم خودمان را محدود کنیم درجا زده ایم.

وی گفت: شهدای ما بدنبال امامان این راه را باز کرده اند و این نگاه را برای ما ترسیم کرده اند.

رئیس جمهور تاکید کرد بدون ایمان برپایی حاکمیت جهانی توحید عدالت امکانپذیر نیست انسان اگر بخواهد توفیقی بدست آورد باید بداند از چه مسیری و چگونه باید عبور کند. امروز هر جای دنیا می رویم همه به این باور رسیده اند که با بساط امروز جهان نمی شود دنیا را اداره کرد و اگر صلح، امنیت و شکوفایی می خواهیم با وضعیت موجود امکانپذیر نیست.

احمدی نژاد در ادامه سخنان خود به پیشرفتهای صورت گرفته در کشور اشاره کرد و گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران امروز در بخشهای گوناگون حرکت پرشتاب و رو به جلو به خود گرفته است به طوری که ملت ایران عزیرترین ملتهای جهان بشمار می رود. صحنه هایی که بنده در جهان پیرامون خود می بینم تنها این امر به ذهنم می رسد که باید سجده شکر به جای آورد.

رئیس قوه مجریه همچنین با اشاره به سفر اخیر خود به سه کشور آفریقایی گفت: در این سفر بنده خود دیدم که مردم کشورهای آفریقایی به نفع ملت ایران شعار می دادند به طوری که آن مدیری که در کنار بنده بود از این وضعیت تعجب کرده بود چرا که در آن سفر مسیحیان آن کشور نیز به استقبال ما آمده بودند. این نشان از آن دارد که پیام ملت ایران پیام جهانی است. پیام ما متعلق به انسانها و فطرتهای پاک است.

رئیس جمهور با بیان اینکه این دولت تنها دولتی است که همه جای ایران را دیده است گفت: شرایط فعلی شرایطی است که باید نشاط داخلی، همدلی، وحدت در کشور بیشتر شود چرا که پیشرفت ما به خاطر همین وحدت موجود بین ملت ایران است.

وی ایمان و عشق به امامت و ولایت و روحیه ایثارگری را دو عامل اصلی عزتمندی ملت ایران در جهان برشمرد و گفت: بدون ایثارگری اتفاقی رخ نمی دهد و کمالی اتفاق نمی افتد. حاصل این ایثارگری و فداکاریهاست که باعث شده است امروز نام ایران عزیز بر قله ها بدرخشد.

احمدی نژاد تاکید کرد: فرهنگ ایثارگری سازنده ترین فرهنگ بشری است. این یک هدیه الهی است که ایثارگری در کشور ما رایج است و ایثارگران مدال افتخار بر سینه ملت ایران هستند پس این امر مسئولیت همگان را سنگین تر می کند.

رئیس جمهور در پایان با اشاره به موضوع هسته ای و همچنین غزه گفت: در موضوع هسته ای دیدیم که جوانان ما با ایثارگری خود توانستند به این افتخار دست پیدا کنند و از سوی دیگر تنها گوشه ای از ایثارگری را در غزه آن هم از سوی حماس در برابر رژیم صهیونیستی دیدیم.

پیش از سخنان رئیس جمهور، حسین دهقان معاون وی و رئیس بنیاد شهید به ارائه گزارشی از چگونگی برپایی مجلس مشورتی ایثارگران پرداخت.