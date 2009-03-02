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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۵۴

فعالیت یک ترمینال مسافربری جوابگوی نیاز شهروندان کرجی نیست

فعالیت یک ترمینال مسافربری جوابگوی نیاز شهروندان کرجی نیست

کرج خبرگزاری مهر: معاون فنی عمرانی فرمانداری شهرستان کرج گفت: فعالیت تنها یک ترمینال مسافربری در کرج پاسخگوی سفرهای برون شهری شهروندان کرجی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، احمد افضلی عصر امروز در همایش معاونان فنی عمرانی فرمانداری های استان تهران اظهار داشت: در حال حاضر تنها یک پایانه مسافربری در شهرستان کرج فعال است که با توجه به حجم بالای جمعیت و نرخ بالای مهاجرپذیری این شهرستان یک پایانه جوابگوی نیاز شهروندان نیست.

وی افزود: متاسفانه تمام شهروندان برای خروج از شهرستان کرج مجبورند از تنها ترمینال خروجی شهر استفاده کنند که تجمع مسافران در این پایانه به ویژه در ایام تعطیلات سبب بروز مشکلات و معضلات فراوانی برای شهر و شهروندان می‌ شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: بحث عوارضی حصارک کرج به دلیل آنکه در بافت شهری قرار دارد و نزدیکی به گورستان بهشت سکینه به این محل نیز سبب ایجاد مشکلاتی شده است که پس از پیگیری‌ها و مکاتبات متعدد با همکاری استانداری تهران، فرمانداری کرج و اداره راه و ترابری استان این مشکل برطرف شده است و هم اکنون هیچ عوارضی از این خروجی دریافت نمی‌شود.

 

کد مطلب 842271

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