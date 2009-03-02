فعالیت یک ترمینال مسافربری جوابگوی نیاز شهروندان کرجی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، احمد افضلی عصر امروز در همایش معاونان فنی عمرانی فرمانداری های استان تهران اظهار داشت: در حال حاضر تنها یک پایانه مسافربری در شهرستان کرج فعال است که با توجه به حجم بالای جمعیت و نرخ بالای مهاجرپذیری این شهرستان یک پایانه جوابگوی نیاز شهروندان نیست.

وی افزود: متاسفانه تمام شهروندان برای خروج از شهرستان کرج مجبورند از تنها ترمینال خروجی شهر استفاده کنند که تجمع مسافران در این پایانه به ویژه در ایام تعطیلات سبب بروز مشکلات و معضلات فراوانی برای شهر و شهروندان می‌ شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: بحث عوارضی حصارک کرج به دلیل آنکه در بافت شهری قرار دارد و نزدیکی به گورستان بهشت سکینه به این محل نیز سبب ایجاد مشکلاتی شده است که پس از پیگیری‌ها و مکاتبات متعدد با همکاری استانداری تهران، فرمانداری کرج و اداره راه و ترابری استان این مشکل برطرف شده است و هم اکنون هیچ عوارضی از این خروجی دریافت نمی‌شود.