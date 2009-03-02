اکبری تنها بازیکنی که تشویق نشد / هواداران خواستار شکست ذوب آهن شدند

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهن که از آن به عنوان فینال لیگ هشتم یاد می شود، امروز خبرنگاران ، عکاسان و هواداران زیادی به ورزشگاه شهید دستگردی آمده بودند تا از نزدیک شاهد تمرینات آبی پوشان باشند.

امیرقلعه نویی سرمربی تیم فوتبال استقلال به علت حضور در مراسم ختم اقوام مرتضی کامرانی با 15 دقیقه تاخیر در محل تمرینات حاضر شد و مورد تشویق هواداران این تیم قرار گرفت.

* پرویز برومند دروازه بان پیشن استقلال به همراه اعضای مدرسه فوتبال خود در تمرین امروز حاضر شد وبا آبی پوشان عکس یادگاری گرفت. طالب لو استقبال خوبی از برومند کرد.

* مجتبی جباری هافبک میانی استقلال نیز با تاخیر در محل تمرین امروز حاضر شد و مورد تشویق هواداران قرار گرفت.

* در میان تمامی بازیکنان استقلال تنها یدالله اکبری بود که به علت امتناع از سفر به شیراز به همراه سایرین مورد تشویق قرار نگرفت.

* هواداران تیم فوتبال استقلال در شعارهای خود خواستار پیروزی برابر ذوب آهن و قهرمانی در لیگ برتر شدند.

* آخرین تمرین تیم فوتبال استقلال قبل از سفر به اصفهان ساعت 14 فردا در ورزشگاه شهید دستگردی برگزار خواهد شد. آبی پوشان ساعت 17 راهی نصف جهان می شوند.