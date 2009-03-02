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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۳۳

با حضور نائب رئیس مجلس؛

طرح کلاس معلم بدون تخته سیاه در شهریار افتتاح شد

طرح کلاس معلم بدون تخته سیاه در شهریار افتتاح شد

شهریار - خبرگزاری مهر: اولین سایت معلم بدون تخته سیاه و اولین برنامه پرتال مدارس در مدرسه راهتمایی بعثت شهرستان شهریار با حضور نائب رئیس مجلس افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، ابوالحسن ماهرویی بعدازظهر امروز در حاشیه مراسم افتتاح این سایت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این سایت رایانه، اولین برنامه پرتال مدارس در کشور است که برنامه آن در مورد ثبت نظم و انظباط دانش آموزان است که تمامی فعالیتهای آنها در این سیستم ثبت می شود.

وی افزود: همچنین در این سیستم کد و رمزی ویژه هر دانش آموز به اولیا ارائه می شود تا با ورود به سیستم از اطلاعات دانش آموز، وضعیت درسی فرزند خود مطلع و از منزل وضعیت دانش آموز در مدرسه را کنترل کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در سال تحصیلی جاری در مجموع در سطح شهرستان 9 مدرسه از هر مقطع سه واحد آموزشی برای اجرای طرح برنامه پورتال مدارس در نظر گرفته شده است.

ماهرویی بیان داشت: امروز همچنین برنامه پرتال دبیرستان شهید دنیا مالی با حضور نماینده مردم شهرستان شهریار در مجلس افتتاح شد و مدارس دیگر نیز به ترتیب بعد از تحجهیز و راه اندازی افتتاح خواهند شد.

مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان شهریار عنوان کرد: در اجرای این طرح معلمان دیگر در کلاسهای درس حضور و غیاب نمی کنند بلکه با قرار دادن سیستم کارت خوان در مدارس دانش آموزان ساعت ورود و خروج خود را ثبت می کنند.

وی یادآور شد: همچنین در این طرح نظارت بر عملکرد درسی دانش آموزان، انضباط و فعالیتهای آموزشی آنان ثبت می شود و فعالیتهای آنان در پایان سال تحصیلی در کارنامه لحاظ خواهد شد.

در این مراسم همچنین نائب رئیس پیرامون اصلاح ساختار اداری آموزش و پرورش و تقویت این نهاد به عنوان پایه و اساس توسعه پایدار در همه بخشها مطالبی را ارائه کرد.

حمیدرضا حاج بابایی در ادامه سخنرانی خود همچنین بر اجرای لایحه قانونی خدمات کشوری تاکید و به صورت مبسوط مشکلات و راهکارهای لازم برای پیشرفت همه جانبه کشور به ویژه آموزش و پرورش بیان کرد.

کد مطلب 842273

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