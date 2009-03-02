بخش کلاردشت شهرستان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سنایی عصر دوشنبه در جلسه ستاد توسعه شهرستان چالوس افزود: موضوع شهرستان شدن کلاردشت با موافقت استاندار مازندران و ارائه نامه ای به وزیر کشور صورت گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: بخش کلاردشت با توجه به قابلیتها و پتانسیل های خود می تواند به عنوان هجدهمین شهرستان استان معرفی شود.

بخشدار کلاردشت افزود: استاندار مازندران در سفر اخیر خود به غرب استان با گزارش توجیهی پیشنهاد شهرستان شدن منطقه موافقت و طی نامه ای از وزیر خواسته تا با توجه به شرایط خاص گردشگری نسبت به بررسی موضوع در کمیسیون سیاسی و دفاعی هیئت وزیران اقدام شود.

وی با بیان اینکه منطقه کلاردشت دارای سه بخش مرکزی، 110 روستا، 50 هزار نفر جمعیت ثابت و بیش از 120 هزار نفر خوش نشین است تصریح کرد: این منطقه سالانه پذیرای 500 هزار گردشگر داخلی و خارجی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربستان و امارت عربی متحده بوده که شهرستان شدن منطقه را برای توسعه می طلبد.

سنایی با اشاره به مصوبات سفر دولت به بخش کلاردشت اظهار داشت: از جمله مصوبات قابل اجرای این سفر را می توان به چهار بانده شدن مرزن آباد به کلاردشت، اجرایی شدن طرح ویژه گردشگری، ساخت فضاهای تفریحی و گردشگری در دریاچه ولشت و رودبارک ذکر کرد.

به گفته وی، نقشه شبکه سازی برای اجرایی شدن فاز دوم گازرسانی به منطقه به پایان رسیده و به زودی تحویل پیمانکار خواهد شد.

بخش کلاردشت شهرستان چالوس از مناطق نمونه و بکر گردشگری غرب مازندران بوده که در طول سال پذیرای گردشگران و محل اقامت خوش نشینان پایتخت است.