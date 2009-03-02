هزار میلیارد ریال برای ساماندهی طرح خروج دام از جنگل نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان عصر دوشنبه درنشست خبری اظهار داشت: تعداد کل خانوار مشمول طرح ساماندهی استان هفت هزار و 20 خانوار با یک میلیون 543 هزار و 586 واحد دامی است.

وی عنوان کرد: از این میزان تاکنون دو هزار و 225خانوار با 327هزار و 698 واحد دامی با هزینه 16.5میلیارد تومان ساماندهی و 99هزار هکتار از عرصه های جنگلی آزاد شده است.

محمدی ادامه داد: در حال حاضر چهار هزار و 795خانوار با یک میلیون و 215 هزار و 888 واحد دامی باقی مانده است که برای ساماندهی این تعداد یک هزار و 400میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی بیان داشت: با ساماندهی این تعداد واحد دامی افزون بر 150 هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی استان آزاد سازی می شود.

مدیر کل منابع طبیعی گیلان همچنین با اعلام اینکه هشت مجری طرح در 300هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی گیلان فعالیت دارند، افزود: مسئولیت احیا و حفاظت این عرصه ها برعهده مجریان طرح است.

محمدی به اصل 44قانون اساسی نیزاشاره کرد و گفت: برای عملی کردن اصل 44 قانون اساسی واگذاری مدیریت برخی از پروژه ها منابع طبیعی به بخش خصوصی به ویژه زیر ساختهای 14پارک جنگلی در سطح استان فراهم شده است.

محمدی اظهار داشت: در حال حاضر پارک جنگلی قلعه رودخانه به بخش خصوصی واگذارشده و پارک جنگلی سراوان نیز در مرحله آگهی روزنامه است.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان در ادامه کمبود شدید نیروی انسانی را از مشکلات عمده حفاظت از عرصه های منابع طبیعی استان دانست و افزود: هم اکنون با همکاری و مشارکت بسیج، نظام مهندسی، بنیاد شهید و کمیته امداد این مشکل تا حدودی رفع شده است.

محمدی ادامه داد: علاوه براین منابع طبیعی استان به لحاظ امکانات حفاظتی سخت در مضیقه است که باید به این مهم توجهی ویژه شود.