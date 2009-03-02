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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۵۲

ابراز تاسف قشقاوی از ادعاهای واهی در بیانیه شورای هماهنگی خلیج فارس

ابراز تاسف قشقاوی از ادعاهای واهی در بیانیه شورای هماهنگی خلیج فارس

سخنگوی وزارت خارجه مفاد مندرج در بیانیه نشست وزیران امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس در ریاض درباره سه جزیره ایرانی تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی را دخالت در امور داخلی ایران خواند و آن را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر ایرانی بودن این جزایر افزود: این سه جزیره در طول تاریخ بخش تفکیک ناپذیر سرزمین ایران بوده است و ادعاهایی که گهگاه از سوی برخی محافل در این خصوص مطرح می‌شود از نظر حقوقی بی‌پایه و اساس بوده و کمترین خدشه‌ای را به حاکمیت ایران بر این جزایر وارد نخواهد کرد.

حسن قشقاوی با تاکید بر این که هرگونه موضع و تلاش در منطقه باید بر محور همبستگی اسلامی در برابر جنایات صهیونیست‌ها و محاکمه سران جنایتکار این رژیم به خاطر اقدامات وحشیانه آنها در غزه و لبنان متمرکز گردد اصرار به دامن زدن به برخی ادعاهای واهی که نتیجه‌ای جز انحراف افکار عمومی از مسایل اصلی جهان اسلام در برندارد را سئوال برانگیز خواند و نسبت به آن ابراز تاسف کرد.

کد مطلب 842276

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