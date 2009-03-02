ابراز تاسف قشقاوی از ادعاهای واهی در بیانیه شورای هماهنگی خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر ایرانی بودن این جزایر افزود: این سه جزیره در طول تاریخ بخش تفکیک ناپذیر سرزمین ایران بوده است و ادعاهایی که گهگاه از سوی برخی محافل در این خصوص مطرح می‌شود از نظر حقوقی بی‌پایه و اساس بوده و کمترین خدشه‌ای را به حاکمیت ایران بر این جزایر وارد نخواهد کرد.

حسن قشقاوی با تاکید بر این که هرگونه موضع و تلاش در منطقه باید بر محور همبستگی اسلامی در برابر جنایات صهیونیست‌ها و محاکمه سران جنایتکار این رژیم به خاطر اقدامات وحشیانه آنها در غزه و لبنان متمرکز گردد اصرار به دامن زدن به برخی ادعاهای واهی که نتیجه‌ای جز انحراف افکار عمومی از مسایل اصلی جهان اسلام در برندارد را سئوال برانگیز خواند و نسبت به آن ابراز تاسف کرد.