راهکارهای پیشگیری از آنفلوانزای پرندگان در انزلی بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندر انزلی، این کارگاه با حضور بیش از ‪ ۴۰۰ ‬ نفر از مربیان بهداشت، علوم تجربی و سرگروههای حرفه ‌و فن ادارات آموزش پرورش گیلان برگزار شد.

دراین کارگاه مسائل مهمی همچون بیماریهای مشترک میان انسان و حیوان، سرعت بالای انتقال بیماریهای عفونی، اهمیت فراگیری راههای مبارزه با آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و لزوم اطلاع‌رسانی در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیرکل دامپزشکی گیلان دراین همایش گفت: با رعایت نکات بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه و سختگیرانه از طریق سازمان دامپزشکی ایران عاری از هرگونه ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان است.

علی بشری با اعلام اینکه اقدامات سختگیرانه ما ناشی از وجود موارد مشکوکی این بیماری در استان نیست، ادامه داد: کلیه این اقدامات تنها در راستای پیشگیری و حساس نمودن مردم نسبت به این بیماری بسیار خطرناک است.