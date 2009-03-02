باور مهمترین رکن تجارت الکترونیک است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر محمد علی شفیعا عصر امروز در مراسم افتتاح همایش ملی توسعه تجارت الکترونیک که در محل هتل پردیسان مشهد برگزار شد افزود: اقتصاد مجازی یعنی تجارت الکترونیک و در این حوزه همیشه باید منتظر غیر منتظره ها بود.

استاد دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: تجارت الکترونیکی مانند مکعبی است که در یک طرف آن تجارت سنتی قراردارد و در طرف دیگر تجارت خاص الکترونیکی است که ملزومات آن فرآینده های مجازی است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تجارت الکترونیک ما بین این دو نوع تجارت قرارداد استمرار و استقرار این تجارت تنها در گرو تمسک به ریشه هاست.

این محقق ایرانی اذعان داشت: حدود هفت درصد ارزش کل مبادلات جهانی را هزینه های تهیه مبادله اسناد تجاری تشکیل می دهد که با الکترونیکی شدن حدود 20 تا 70 درصد از هزینه های تجاری کاهش می یابد.

دکتر شفیعا با اشاره به صادرات فرش دست باف به عنوان دومین منبع انرژی کشور بعد از نفت، استفاده از تجارت الکترونیک را نیز در این حوزه بسیار موثر تلقی کرد.

وی افزایش شفافیت بازار و تقویت رقابت در بازار کالاها را دو اثر عمده تجارت در سطح اقتصاد خرد معرفی کرد و افزود: سیرتکامل تجارت الکترونیکی در جهان شامل سه قسمت دوران طفولیت، عصر طلایی و ترکیدن حباب دات کام می باشد.

دکتر شفیعا اظهار داشت: در سال های برنامه سوم توسعه مقرر بود که 210 میلیارد ریال در حوزه تجارت الکترونیک سرمایه گذاری شود که جزیره، جزیره بودن سیستم مکانیزه بخش های مختلف بنگاههای اقتصادی و مسائل مربوط به کارت های اعتباری از عمده ترین موانع بر سر راه این سرمایه گذاری بود.

وی در پایان بیان داشت: طبق بررسی سال 2000 EIV از 60 کشور مورد بررسی به لحاظ میزان دسترسی به تجارت الکترونیک ایران در رده 59 قرار گرفت.