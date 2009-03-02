پرواز های زیارتی به عراق به هفت مورد افزایش می یابد/ خصوصی سازی عمره مردود است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مصطفی خاکسار قهرودی عصر امروز در جمع کارگزان حج و زیارت جنوبشرق کشور در تالار اتاق بازرگانی کرمان اظهار داشت: یکی از اهداف سازمان حج و زیارت افزایش ظرفیت و سهمیه زائران ایرانی برای اعزام به عتبات عالیات است و در همین خصوص در شب جاری یک تیم از ایران در حال مذاکره با مقامات عراقی در خصوص افزایش تعداد پروازهای ایران به عراق به 7 پرواز بصورت روزانه است.

وی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در خصوص افزایش ظرفیت سفرهای زائران کرمانی به عتبات عالیات افزود: در ارتباط با افزایش ظرفیت سفر به عتبات عالیات برای زائران ایرانی در سالهای اخیر اقدامات فراوانی صورت گرفته است و تلاشها در این زمینه ادامه دارد.

وی گفت: هم اکنون روزانه سه هزار زائر ایرانی به عتبات عالیات در کشور عراق مشرف می شوند که بنا به تعداد جمعیت این میزان بین استانهای مختلف کشور تقسیم شده است.

وی افزود: در زمینه تشرف هوایی اولین پرواز از تهران به بغداد در 22 بهمن ماه سال جاری انجام شد و در 30 بهمن ماه به 4 پرواز در روز از طریق 113 ایستگاه اعزام زائران در کشور رسید و در مرحله سوم که امشب مسئولان در این خصوص در حال مذاکره با طرف عراقی هستند تعداد پرواز ها در روز به 6 تا 7 پرواز افزایش خواهد یافت.

خاکسار قهرودی افزود: پروازهایی نیز که تاکنون به مقصد بغداد و نجف صورت می گرفت به دلیل شرایط خاص عراق به صورت روزانه مجوز پرواز دریافت می کردند که درصدد گرفتن مجوز یک ساله کل پروازها خواهیم بود اما حضور تجاوزین در عراق و ناامنی امکان برخی تغییرات در این برنامه ریزی ها را به وجود می آورد.

وی با اشاره به لزوم خصوصی سازی همراه با نظارت سازمان حج و زیارت در اعزام به عتبات عالیات افزود: هم اکنون هزار و 450 دفتر دارای مجوز، امر ثبت نام و اعزام به عتبات عالیات را در قالب یک ساختار منظم و با نظارت سازمان حج و زیارت انجام می دهند اما در زمینه عمره تاکید برعدم سود آوری است بطوریکه کل سود عمره در جهت رفاه خود زائران صرف می شود و هیچ سودی را در بر ندارد.

خصوصی سازی عمرده به طور کلی مردود است

وی در زمینه خصوصی سازی عمره نیز گفت: برخی به دنبال سود شخصی هستند اما این مسئله به کلی مردود است.

وی گفت: سفر به عتبات عالیات قبل از ساماندهی که توسط سازمان در این بخش انجام گرفت با هزینه بالا و کیفیت پائین صورت می گرفت بطوریکه تنها در زمینه قیمت بلیط قبل از ساماندهی 500 دلار و هزینه سفر 900 هزار تومان بود درحالیکه پس از ساماندهی سفر به عتبات عالیات تنها هزینه بلیط سفر به 230دلار کاهش یافت و کیفیت خدمات نیز بسیار مطلوب تر شد.

وی با اشاره به برنامه ریزی اعزام حج عمره طی سال آینده عنوان کرد: اولویت اعزام به حج عمره در سال آینده با افرادی است که تا تاریخ 30 آبان ماه 83 ثبت نام کرده باشند و برای تشرف افراد مسن نیز تسهیلات ویژه ای درنظر گرفته شده است که شامل اعزام افراد 80 سال و به بالا می باشد که تا پایان سال 84 ثبت نام کرده اند همچنین افراد بالای 85 سال که تا پایان سال 86 ثبت نام کرده اند نیز در اولویت اعزام قرار دارند.

وی گفت: بیشترین ترافیک ثبت نام کننده گان در سال 85 و 86 بوده است و حدود یک میلیون نفر برای تشرف به عتبات عالیات ثبت نام کرده اند.