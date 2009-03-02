تجارت الکترونیک مبتنی بر زیرساختهای الکترونیکی است

به گزارش خبرنگارمهر در مشهد، علیرضا اتفاقیان عصر امروز در مراسم افتتاحیه همایش ملی توسعه تجارت الکترونیک در هتل پردیسان مشهد افزود: اگر برای تجارت الکترونیک زیر ساختهای الکترونیکی مهیا نشود فاصله ها موجود زیادتر می شود.

مشاور اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: دنبال کردن شعار اقتصاد بدون وابستگی به نفت تنها از طریق پیگیری ابزارهای نوین و به دنبال آن تجارت الکترونیک میسر می شود.

اتفاقیان با اشاره به این موضوع که بهره گیری از ابزارهای الکترونیکی کاهش هزینه ها و نفع بازار و سرمایه را به دنبال دارد افزود: در حال حاضر بستر استفاده از این تجارت نا حد جوابگوی ما در کشور مهیا شده است.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص آماده سازی بسترها می توان به گشایش اولین مرکز ریشه صدور گواهی الکترونیکی در اسفندماه سال گذشته اشاره نمود.

اتفاقیان اظهار داشت: هم اکنون نیز در وزارت بازرگانی ثبت سفارش ها با ابزار الکترونیکی است و این مهم داشتن امضای الکترونیکی را می طلبد.

مشاور اتاق بازرگانی ایران سرعت در گردش عملیات کاهش هزینه ها و پیدا کردن مخاطب در سراسر دنیا را از مزیت های تجارت الکترونیک معرفی کرد و افزود: مهترین راه دسترسی بیشتر به تجارت الکترونیک معرفی کرد و افزود: مهمترین راه دسترسی بیشتر به تجارت الکترونیک فرهنگسازی است.

وی در پایان توسعه صنایع و معادن را نیز در گرو تجارت الکترونیک دانست و تاکید کرد: امید است با برگزاری چنین همایش ها و گسترش اطلاعات بتوانیم به جایگاه اصلی خود را در حوزه تجارت الکترونیک برسیم.