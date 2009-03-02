  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۲۴

تجارت الکترونیک مبتنی بر زیرساختهای الکترونیکی است

تجارت الکترونیک مبتنی بر زیرساختهای الکترونیکی است

مشهد- خبرگزاری مهر: مشاور اتاق بازرگانی ایران گفت: رویکرد تجارت الکترونیکی مبتنی بر زیرساخت های الکترونیکی است.

به گزارش خبرنگارمهر در مشهد، علیرضا اتفاقیان عصر امروز در مراسم افتتاحیه همایش ملی توسعه تجارت الکترونیک در هتل پردیسان مشهد افزود: اگر برای تجارت الکترونیک زیر ساختهای الکترونیکی مهیا نشود فاصله ها موجود زیادتر می شود.

مشاور اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: دنبال کردن شعار اقتصاد بدون وابستگی به نفت تنها از طریق پیگیری ابزارهای نوین و به دنبال آن تجارت الکترونیک میسر می شود.

اتفاقیان با اشاره به این موضوع که بهره گیری از ابزارهای الکترونیکی کاهش هزینه ها و نفع بازار و سرمایه را به دنبال دارد افزود: در حال حاضر بستر استفاده از این تجارت نا حد جوابگوی ما در کشور مهیا شده است.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص آماده سازی بسترها می توان به گشایش اولین مرکز ریشه صدور گواهی الکترونیکی در اسفندماه سال گذشته اشاره نمود.

اتفاقیان اظهار داشت: هم اکنون نیز در وزارت بازرگانی ثبت سفارش ها با ابزار الکترونیکی است و این مهم داشتن امضای الکترونیکی را می طلبد.

مشاور اتاق بازرگانی ایران سرعت در گردش عملیات کاهش هزینه ها و پیدا کردن مخاطب در سراسر دنیا را از مزیت های تجارت الکترونیک معرفی کرد و افزود: مهترین راه دسترسی بیشتر به تجارت الکترونیک معرفی کرد و افزود: مهمترین راه دسترسی بیشتر به تجارت الکترونیک فرهنگسازی است.

وی در پایان توسعه صنایع و معادن را نیز در گرو تجارت الکترونیک دانست و تاکید کرد: امید است با برگزاری چنین همایش ها و گسترش اطلاعات بتوانیم به جایگاه اصلی خود را در حوزه تجارت الکترونیک برسیم.

کد مطلب 842283

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها