برگزیدگان رقابتهای قرآن و نهج ابلاغه در زنجان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام محمد تقی واعظی بر لزوم توسعه معارف دینی در جامعه تاکید کرد و گفت: برخی از سران کشورها به خاطر ریاست و دنیا طلبی، اجازه نمی دهند ملت آنها با قرآن آشنا و مانوس شوند.

حجت الاسلام واعظی تمسک به قرآن و گام برداشتن جامعه در مسیر اهداف و رهنودهای آن را موجب توسعه جامعه دانست و با یادآوری اینکه در جوامعه مختلف و حتی بسیاری از جوامعه اسلامی سران حکومتی تنها به خاطر حفظ و بقای خود مانع از آشنایی ملتهایشان با قرآن و نهج البلاغه می شوند افزود: نباید مردم جهان از آشنایی و انس با قرآن و نهج البلاغه امیر مومنان حضرت علی (ع) محروم شوند و آشنایی و انس مردم جهان با قرآن، لازم است چراکه این کتاب آسمانی دارای حقیقت ثابت، قاطع و انکارناپذیر است.



حجت الاسلام واعظی ، با بیان اینکه قرآن کلام خداوند قادر و توانا است، گفت: قرآن، مملو از رهنمودهای سراسر حکمت و معرفت خداوندی است.

در ادامه این مراسم مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه این سازمان در راستای نهادینه تر کردن فرهنگ قرآنی در جامعه تلاش و کوشش می کند، گفت: در دو سال اخیر 27مرکز و موسسه قرآنی در شهرهای مختلف این استان باهدف حمایت از فعالیت های قرآنی و اجرای دستور مقام معظم رهبری ، تاسیس و راه اندازی شده است.

حجت الاسلام علی دشتکی همچنین از راه اندازی 20مرکز قرآنی روستایی در مناطق محروم خبر داد و افزود: این سازمان ، تعمیق و نشر فرهنگ قرآنی در جامعه را جزو اولویت های کاری قرار داده است.

در این مراسم از 30 برگزیده استانی و کشوری مسابقات قرآن و نهج البلاغه از میان 50 هزار نفر شرکت کننده با اهدای جوایز نقدی و غیرنقدی توسط سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان تجلیل شد.