به گزارش خبرگزاری مهر، لیله لوند بک رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دانمارک امروز در محل مجلس شورای اسلامی با نمایندگان اقلیت های دینی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

یوناتن بت کلیا نماینده آشوریان ایران در مجلس شورای اسلامی در این دیدار با اشاره به روابط دیرینه ایران و دانمارک گفت : کشورهای ایران و دانمارک با توجه به سابقه دیرینه روابط خود می توانند گفتگوهای سازنده ای در جهت شناخت متقابل داشته باشند.

وی در ادامه با تصریح بر حقوق اقلیت های دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین موضوعه گفت: امروزه اقلیت های دینی در ایران از آزادی کامل در آموزش و پرورش، امور شخصی و برگزاری مراسم دینی برخوردار هستند و این در حالی است که متاسفانه شاهد تحرکات علیه اعتقادات اقلیت های دینی در بعضی از کشورهای اروپایی و مسیحی هستیم.

نماینده آشوریان ایران افزود : ما معتقدیم که توهین های صورت گرفته در بعضی از کشورهای اروپایی ممکن است خواست دولت های آنان نباشد ولی ما انتظار داریم دولتها هتاکان را کنترل کنند تا زمینه همزیستی مسالمت آمیز اقلیت های دینی در کشورهای مسیحی نیز فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به آزادی اقلیت های دینی پس از انقلاب اسلامی در ایران افزود: در ایران اقلیت های دینی آزادانه نمایندگان خود را به مجلس می فرستند و در مجلس شورای اسلامی فرقی بین نمایندگان اقلیت و مسلمان در وضع و اجرای قوانین وجود ندارد.

مره صدق نماینده کلیمیان ایران نیز در این دیدار با اشاره به تبادلات فرهنگی دیرینه ایران و دانمارک گفت: دانمارکی ها از جمله اروپائیان هستند که در موضوع ایران شناسی مطالعات ویژه ای انجام داده اند و از نظر شناخت فرهنگ ایران به اروپا خدمت شایانی به کشورهای اروپایی انجام داده اند.

وی افزود: ریشه های تاریخی مستحکمی از نظر فرهنگی بین دو ملت وجود دارد بطوری که کودکان ایران نیز روز بزرگداشت کریستین آندرسن را به عنوان روز جهانی کودک و کتاب ارج می نهند.

نماینده کلیمیان ایران در ادامه این ملاقات گفت: آنچه از سوی مردم با فرهنگ دانمارک پذیرفتنی نیست اهانت به مقدسات ادیان مختلف است.

وی در ادامه افزود: تنها با احترام متقابل به فرهنگ و اعتقادات می توان به همزیستی مسالمت آمیز ملتها دست یافت.

وی با تاکید بر رعایت حقوق اقلیت های دینی در جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز مشکلی در خصوص حقوق بشر برای اقلیت های دینی در ایران وجود ندارد زیرا ایران از گذشته دور کشوری با ترکیب مذاهب و قومیت های مختلف بوده است که همواره در طول تاریخ منافع ملی مشترک همه ایرانیان را بهم گره زده است.

نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: در جمهوری اسلامی ایران پدیده یهودستیزی هیچگاه وجود نداشته است و یهودیان در ایران هم اکنون آزادانه به مناسک مذهبی و آئین اجتماعی خود مشغول هستند.

نمایندگان اقلیت های دینی در پایان با اشاره به تخصیص بودجه سالانه برای برگزاری مراسم و حفظ و مرمت مکانهای دینی اقلیت های مذهبی در ایران تاکید کردند: در جمهوری اسلامی ایران هیچ یک از پیروان اقلیت های دینی به خاطر عقاید خود سرکوب نمی شوند.

لیله لوند بک نیز در این ملاقات با اشاره به سابقه دیرینه روابط دو کشور اظهار امیدواری کرد که سفر اعضای کمیسیون خارجی مجلس دانمارک به کشورمان زمینه گسترش ارتباطات پارلمانها دو کشور را فراهم آورد.

وی گفت: دانمارک همواره از گفتمان بین فرهنگ ها با حفظ جایگاه ها آن استقبال می کند و امیدوارم تبادلات دو کشور در آینده نزدیک به رفت و آمدهای پارلمانی گسترش یابد.

رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس دانمارک با ابراز خرسندی از اقدامات صورت گرفته توسط جمهوری اسلامی ایران برای اقلیت های دینی گفت: قبل از اینکه به ایران بیائیم مطالب متفاوتی در خصوص ایران می شنیدیم ولی امروز با حضور در کشور ایران از نزدیک با واقعیت های جامعه ایران آشنا شدیم.

در این ملاقات آقایان روبرت بگلریان نماینده ارامنه جنوب ، اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان، یوناتن بت کلیا نماینده آشوریان و کلدانیان و سیامک مره صدق نماینده کلیمیان حضور داشتند.